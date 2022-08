La agenda de TV del sábado: Liga Profesional, Lautaro y Dibu Martínez en la Premier League, Real Madrid, Top 13 de URBA, semifinales de Cincinnati y MotoGP

El sábado deportivo transmitido en directo incluye tenis, rugby, motociclismo, golf, automovilismo. Y, por supuesto, fútbol.

Este sábado tendrá menos partidos de Liga Profesional que lo acostumbrado, pero habrá cruces interesantes. El más atractivo será de Huracán y Newell’s, equipos separados por cuatro puntos en la tabla y sólo uno en la anual, en lucha por alcanzar a Atlético Tucumán y asegurar su lugar en la disputa de las copas internacionales el próximo año.

Huracán quiere seguir con su buena racha y acercarse a la punta de la Liga Profesional cuando reciba a Newell's. Telam

También en Europa habrán partidos destacados. La jornada de Premier League será inaugurada temprano con Tottenham Hotspur y Wolverhampton, y al mediodía jugará Arsenal, que quiere validar su gran comienzo de temporada al visitar a Bournemouth. Además, Emiliano Martínez querrá replicar su buen rendimiento en Aston Villa en la cancha del difícil Crystal Palace.

Por su parte, en Italia volverá al ruedo Inter, que luego de un triunfo agónico en el debut recibirá a Spezia a la tarde, con Lautaro Martínez como titular y Joaquín Correa aguardando su oportunidad en el banco de suplentes. Y en España, Real Madrid se presentará en el estadio de Celta, al que dirige Eduardo “Chacho” Coudet.

Por fuera del fútbol, a partir de la tarde se determinarán los finalistas, tanto masculinos como femeninas, del Masters 1000 de Cincinnati, el último torneo de la gira norteamericana, que funcionará como antesala del US Open. En el mismo país se desarrollará la tercera vuelta del BMW Championship de golf, por el PGA Tour, en Wilmington.

El ruso Daniil Medvedev y el griego Stefanos Tsitsipas se cruzarán este sábado en una semifinal del Masters 1000 de Cincinnati.

El Gran Premio de Austria de MotoGP celebrará su prueba de clasificación, al igual que la fecha de San Nicolás de Turismo Nacional, en la Argentina.

También habrá acción en el Top 13 de URBA, con Pucará vs. Newman, SIC vs. Regatas, Buenos Aires vs. Hindú, Alumni vs. Los Tilos, CASI vs. Belgrano, Pucará vs. Newman y San Luis vs. CUBA.

FÚTBOL

Liga Profesional de Fútbol

18 Colón vs. Tigre. TNT Sports

Colón vs. Tigre. TNT Sports 20.30 Huracán vs. Newell’s Old Boys. ESPN Premium y TV Pública

Primera Nacional

14 Gimnasia (Mendoza) vs. Defensores de Belgrano. TyC Sports

18 Villa Dálmine vs. Sacachispas. TyC Sports

20 All Boys vs. San Martín (Tucumán). TyC Sports

Premier League

8.30 Tottenham Hotspur vs. Wolverhampton Wanderers. Star+

11 Crystal Palace vs. Aston Villa. ESPN

11 Everton vs. Nottingham Forest. Star+

11 Fulham vs. Brentford. Star+

11 Leicester City vs. Southampton. Star+

Leicester City vs. Southampton. Star+ 13.30 Bournemouth vs. Arsenal. ESPN

La Liga

12.30 Osasuna vs. Cádiz. DirecTV Sports 2

14.30 Mallorca vs. Real Betis. DirecTV Sports

Mallorca vs. Real Betis. DirecTV Sports 17 Celta vs. Real Madrid. DirecTV Sports

Serie A

13.30 Torino vs. Lazio. ESPN 2

13.30 Udinese vs. Salernitana. Star+

Udinese vs. Salernitana. Star+ 15.30 Inter vs. Spezia. ESPN

Bundesliga

10.30 Bayer Leverkusen vs. Hoffenheim. ESPN2

10.30 Wolfsburg vs. Schalke 04. Star+

10.30 Augsburg vs. Mainz 05. Star+

10.30 Borussia Dortmund vs. Werder Bremen. Star+

10.30 Stuttgart vs. Freiburg. Star+

Stuttgart vs. Freiburg. Star+ 13.30 Union Berlin vs. Leipzig. Star+

Ligue 1

12 Monaco vs. Lens. Star+

Monaco vs. Lens. Star+ 16 Olympique Marseille vs. Nantes. Star+

Eredivisie

15 PSV vs. Volendam. Star+

San Isidro Club está tercero en el Top 13 y puede quedar más cerca de la clasificación esta tarde; la exigencia no parece alta: Regatas Bella Vista, al que recibirá en Boulogne, marcha último. Rodrigo Nespolo - Canon digital

RUGBY

Top 13

15.30 SIC vs. Regatas. Star+

15.30 Buenos Aires vs. Hindú. Star+

15.30 Alumni vs. Los Tilos. Star+

15.30 CASI vs. Belgrano. Star+

15.30 Pucará vs. Newman. Star+

Pucará vs. Newman. Star+ 15.40 San Luis vs. CUBA. ESPN Extra

TENIS

Masters 1000 de Cincinnati

12 Semifinales femeninas. Star+

16 Primera semifinal masculina. ESPN 2

Primera semifinal masculina. ESPN 2 19 Segunda final masculina. ESPN 2

MOTOCICLISMO

MotoGP

9 Gran Premio de Austria. La prueba de clasificación. ESPN

El francés Johann Zarco of France dio la vuelta más breve en las prácticas del viernes para el Gran Premio de Austria de MotoGP. Steve Wobser - Getty Images Europe

GOLF

13 BMW Championship. La tercera rueda. ESPN 3

AUTOMOVILISMO