La agenda de TV del sábado: los Pumas, Grillo, Fórmula 1, URBA, Delbonis, STC 2000, Vélez - Racing, Tour, Castaño y NBA

Un sábado frenético vivirá el deporte, sin pausa en las pantallas. Los fanáticos podrán prenderse a los televisores, las computadoras y los teléfonos sin descanso entre la mañana y la noche.

Abrirán el día la penúltima etapa del Tour de Francia, en la que usualmente se define el campeón, y la tercera vuelta del Abierto Británico de golf, en el que Emiliano Grillo está bien posicionado, séptimo. Al rato se presentarán los Pumas, en el cierre de su gira europea, contra Gales en Cardiff. Y aproximadamente al mismo tiempo Federico Delbonis afrontará su semifinal del torneo ATP 500 de Hamburgo contra Pablo Carreño Busta.

Los Pumas se mueven en el captain's run de la última estación de su gira europea, que los enfrentará con Gales teniéndolos como locales en Cardiff. Juan J Gasparini

Poco más tarde, la Fórmula 1 innovará con la primera carrera sprint de su historia, parte del Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone. Y algo después se pondrá en marcha el segundo día de la fecha inaugural del Torneo 2021 de fútbol argentino, que tiene este programa: Aldosivi vs. Patronato, Newell’s vs. Talleres, Lanús vs. Tucumán, Gimnasia vs. Platense y Vélez vs. Racing.

La tarde tendrá más actividad local, con Súper TC2000 en Paraná y fútbol de ascenso, y antecederá a una noche muy intensa en Estados Unidos: la final de la NBA tendrá su quinto capítulo entre Phoenix Suns (2) y Milwaukee Bucks (2) y Brian Castaño irá por varios cinturones de campeón mundial de boxeo contra el local Jermell Charlo.

El Tour de Francia prácticamente sentenciará este sábado su campeón de 2021. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

La televisación del sábado 17

CICLISMO

7.55 El Tour de Francia. La etapa 20. ESPN 3.

GOLF

8 British Open. La tercera vuelta. ESPN 2

RUGBY

7 Australia vs. Francia. ESPN Extra

Australia vs. Francia. ESPN Extra 10.30 Los Pumas vs. Gales. ESPN.

Top 12 de URBA

13.40 SIC vs. Pucará. ESPN 3.

SIC vs. Pucará. ESPN 3. 15.50 Alumni vs. Los Tilos. ESPN 3.

TENIS

8.30 El ATP 500 de Hamburgo. Filip Krajinovic vs. Laslo Djere y Federico Delbonis vs. Pablo Carreño Busta, las semifinales. ESPN Extra.

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

8 La práctica 2 del Gran Premio de Gran Bretaña. ESPN 3.

La práctica 2 del Gran Premio de Gran Bretaña. ESPN 3. 12.30 La carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña. ESPN 3.

La carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña. ESPN 3. 15 Súper TC2000. La prueba de clasificación y la carrera clasificatoria de Paraná, por la sexta fecha. TyC Sports.

FÚTBOL

Torneo 2021

13.30 Aldosivi vs. Patronato. TNT Sports.

Aldosivi vs. Patronato. TNT Sports. 15.45 Newell’s vs. Talleres. TNT Sports.

Newell’s vs. Talleres. TNT Sports. 15.45 Lanús vs. Atlético Tucumán. Fox Sports Premium.

Lanús vs. Atlético Tucumán. Fox Sports Premium. 18 Gimnasia vs. Platense. Fox Sports Premium.

Gimnasia vs. Platense. Fox Sports Premium. 20.15 Vélez vs. Racing. TNT Sports.

Primera B

13 J. J. Urquiza vs. Colegiales. TyC Sports

Primera Nacional

18 Estudiantes (Caseros) vs. Nueva Chicago. TyC Sports.

Devin Booker, de Phoenix, y Brook López, Jrue Holiday y PJ Tucker, de Milwaukee, serán protagonistas del quinto encuentro de la final de la NBA, esta noche. Stacy Revere - Getty Images North America

BÁSQUETBOL

22 Phoenix Suns vs. Milwaukee Bucks. El partido 5 de la final de la NBA. ESPN 2.

BOXEO

22 Jermell Charlo vs. Brian Castaño. Por los campeonatos mundiales superwelters OMB, AMB, CMB y FIB, desde San Antonio, Texas. TyC Sports.

