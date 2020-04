El momento más bajo de la centenaria historia de River: el descenso, en 2011. Fuente: Archivo

La televisión en tiempo de cuarentena es una variante para combatir contra el aburrimiento, incluidos los amantes del deporte que padecen la suspensión de las competencias por tiempo indeterminado. Los partidos, carreras y demás en directo deberán esperar, por lo que los canales de televisión buscan alternativas para sus programaciones diarias.

Documentales y series de Netflix, YouTube y demás plataformas son opciones para mitigar el efecto de la abstinencia. Por eso, LA NACION ofrece a diario un menú de posibilidades.

Qué hay para ver este domingo

Grandes promociones, primera A vs. Nacional B

A las 19, por TyC Sports (canales 22 y 101 de Cablevisión y 629 y 1629 de DirecTV)

Vibrantes partidos definitorios por un lugar en la máxima categoría: River vs. Belgrano, Racing vs. Belgrano y Gimnasia La Plata vs. Rafaela.

Gimnasia vs. Rafaela, aquella promoción electrizante del gol decisivo conseguido sobre el final de la serie. Fuente: Archivo

El triunfo del espíritu

Plataforma: Netflix

En los Juegos Olímpicos Berlín 1936, Adolf Hitler quería mostrar la superioridad de la raza aria, pero el atleta negro Jesse Owens frustró esa intención.

Alma de potrero

A las 18, por DirecTV Sports (610/1610 HD)

Entrevistas amenas con quienes marcaron la historia de la selección argentina de fútbol, en un clima distendido. Ariel Ortega, Javier Zanetti, Javier Mascherano y Martín Palermo cuentan cómo fue el camino recorrido desde el barrio hasta cumplir el deseo de jugar en el equipo nacional.

De San Lorenzo, Santa Fe, al récord de partidos en el seleccionado argentino: Javier Mascherano. Fuente: Archivo

Mundial Rusia 2018: Bélgica vs. Panamá

A las 21, por DirecTV Sports (610/1610 HD)

Frente a los panameños, los belgas mostraron su fuerza, en un certamen en el que eliminarían a Brasil y llegarían lejos.

Axel Witsel, una de las figuras de ese Bélgica que estaba entre los favoritos en Rusia 2018. Fuente: Archivo

ESPN especiales: Alejandro Fantino con Sergio Hernández

A las 21, por ESPN 2 (CV 24/103 HD, DTV 623/1623 HD)

Una entrevista en la que el entrenador habla de sus logros al mando del seleccionado argentino de básquetbol y sus títulos nacionales e internacionales en clubes. Con el atractivo de toda charla con "Oveja", por su visión del juego y su análisis que trasciende las fronteras del deporte.

Sergio Hernández, seleccionador argentino y multicampeón en clubes. Fuente: Archivo