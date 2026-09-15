La argentina Daniela Arias consiguió la medalla de oro en los esports de los Juegos Suramericanos

La argentina Daniela Arias se coronó campeona y se llevó la medalla de oro en el EA Sports FC 26 femenino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Su triunfo fue destacado debido a una definición que ocurrió en el último minuto del partido y su eufórico festejo. La oriunda de José C. Paz tiene una historia de superación: había dejado de competir tras ser mamá y, una vez que nació su hijo, pasaba noches sin dormir con tal de entrenar.

Arias ganó 7-6 contra la peruana Patricia Pérez en el tercer partido de la serie. Había empezado con un 3-2 a favor de la argentina y, luego, siguió con un 4-0 para Pérez.

En el encuentro final, la jugadora rival logró la superioridad en el marcador con un 6-5. Sin embargo, Arias llegó a la igualdad en el segundo tiempo con un gol de Lionel Messi. Para el último minuto 120 del alargue del partido final, la argentina logró un tanto de Giuliano Simeone que le dio la victoria y sentenció el 7-6. Esto desató los gritos de Arias y su equipo, además de la euforia del relator.

El gol a último minuto y los festejos de Daniela Arias tras llevarse el oro

Cuando finalizó el encuentro, los espectadores que hinchaban por ella estallaron en gritos. Arias se abrazó con su equipo y rompió en lágrimas.

Más tarde, en diálogo con los medios, celebró la victoria. “Dormí con la medalla puesta. La voy a tener varios días. Estoy muy orgullosa porque podría haber perdido, pero siento que hice lo mejor que pude. Rendir en instancias así, con mucha gente mirándote, no es para cualquiera y manejé muy bien la cabeza en ese sentido. Así que estoy muy contenta con mi rendimiento mental”, expresó a TyC Sports.

También se refirió al momento en el que Pérez logró el 6-5. “Con el sexto de ella me frustré. Pero en el entretiempo charlé con el coach y me mentalicé en que lo podía empatar. Me marcaron dónde estaba el hueco del jugador expulsado [Pérez sufrió una roja en el segundo tiempo] porque yo estaba muy concentrada y no me había dado cuenta. Ella no tenía medio y los goles llegaron por ahí”, analizó.

Arias con la medalla de oro Juegos Suramericanos

Arias dijo a Cadena 3 que Pérez “juega muy bien” y tiene “mucha mecánica”. “Era un partido difícil”, comentó.

A pesar de haber entrenado durante años, Arias dejó su sueño de forma temporal en 2025, cuando fue madre. En ese entonces, sintió que solo podía cuidar de su hijo: “En este momento soy madre, nada más. No voy a dejar de ser madre para competir de vuelta”.

Solo volvió a jugar por el apoyo que recibió de su pareja y familia. “Cuando me llamaron hace unos meses realmente lo dudé, pero ya había competido muchos años y tenía experiencia en cambiar de juego, que es muy difícil”, relató a TyC Sports.

La reacción de la tribuna tras el gol a último minuto de Daniela Arias en el FC 26 de los Juegos Suramericanos

Y sumó: “Lo hablé con mi familia y lo charlé con mi pareja. Era la oportunidad que había esperado toda mi carrera. Representar al país es algo con lo que cualquier deportista sueña. Y me puse a entrenar. A la semana me di cuenta que podía, y dije ‘puede ser the last dance’”.

Arias entrenaba mientras su hijo dormía, lo que implicó muchas noches sin poder descansar. “Algunas chicas nunca pausaron y yo pausé, y poder estar al nivel en tan poco tiempo y después de tanto sin competir es un orgullo para mí. Siento que es mérito doble. Aporté mi grano de arena a los esports y eso me deja muy feliz y orgullosa. Realmente espero que sirva para los chicos que vienen atrás”, concluyó.

Además de la victoria de Arias, la delegación argentina consiguió la plata en Assetto Corsa GT, de la mano de Bruno Coleff, y el bronce en FC masculino, tras el triunfo de Lautaro Zuviría.