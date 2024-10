L-Gante disparó sin filtro contra Wanda Nara y no se guardó nada: “Doble vida”

Escuchar

¿Amigos, ex, colegas o enamorados? El estado de la relación de Wanda Nara y Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante, es aún un misterio para algunos. Luego de que aparecieran juntos en Bake Off Famosos (Telefe) y de que trascendiera una foto de ambos besándose en la Basílica de Luján, el domingo el músico fue invitado al programa de Susana Giménez y se refirió -sin vueltas- a su vínculo con la mediática. A ella no le gustaron nada sus comentarios y salió a responderle vía historias de Instagram, Sin embargo, él no tardó en retrucar la apuesta con una picante indirecta.

Tras sus dichos en el living de Susana Giménez y luego del posteo de Wanda Nara, L-Gante no dudó en salir a responderle a la exjurado de La máscara (Telefe) y agregó una nueva escena al triángulo amoroso. El músico subió una foto a sus historias de Instagram en la que se lo pudo ver rodeado de autos vestidos con una camiseta de Boca Juniors -el equipo rival de Wanda, que es hincha de River Plate- collares y una gorra azul y amarilla. “Buen día”, escribió junto a emojis de soles, pero toda la atención se posó en la canción que usó para musicalizar el posteo.

El picante posteo que subió L-Gante para responderle a Wanda Nara (Foto: Instagram @lgante_keloke)

El cantante eligió “Doble vida - punto final” de El Super Quintento. Dicha canción dice: “Escuchame tenemos que conversar / Ya mi situación no la aguanto más / y con tu opinión yo quiero contar / cuando estoy a solas me pongo a llorar”. Otro fragmento del tema reza: “Todo comenzó en una reunión / ahí la conocí y me deslumbró / y ya nunca más la pude dejar / esta situación no da para más”. Cabe mencionar que L-Gante le reveló a Susana que conoció a Nara “en un evento”.

“Hoy doble vida / estoy viviendo, en mis casas, / mis dos mujeres / estoy con una, extraño a la otra, /vivo corriendo sobresaltado / querido amigo dame un consejo / Las dos me brindan todo su afecto / no quiero herirlas, temo perderlas / pero mi vida es un infierno”, dice el estribillo de la canción que subió L-Gante y más de uno especuló en que la destinataria habría sido Nara. Finalmente, el músico eliminó el posteo.

En cuanto a este nuevo round del triángulo amoroso entre L-Gante, Wanda Nara y Mauro Icardi todo comenzó el domingo por la noche en el living de Susana. Primero, el referente de la cumbia 420 negó estar enamorado de la mediática, aunque reconoció: “Pasaron muchas cosas... pasa que está Icardi en la casa, ¿qué te va a decir? Mirá si va a decir algo y después tiene que ir a su casa y está el marido”.

También se refirió a la imagen de ellos a los besos que compartieron días atrás en LAM (América) y admitió que fue “hace mucho”: “Habíamos ido a un boliche en Luján y a la salida pintó foto en la Basílica”. Para cerrar lanzó un fuerte palito contra la intérprete de “Bad Bitch”: “No me voy a dejar pel***dear más por gente más grande que yo, que tendría que tener las cosas más claras”.

Fuerte mensaje de Wanda Nara contra L-Gante

Ante las repercusiones de sus comentarios, la conductora de Bake Off Famosos salió a responderle sin tapujos. “Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que amargue la vida”, escribió Nara en sus historias de Instagram. “Cuando habla el despechado, la verdad se calla. Ojalá una vez más te sirva usarme para que no se hable de tu tema en la justicia”, continuó junto a un emoji en referencia a los problemas que enfrenta el músico en la actualidad. “Ojalá hablen de tus canciones”, sentenció. Después de un rato, eliminó la publicación.

LA NACION