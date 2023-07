Juan Di Natale se enfureció con LAM por el escándalo de la Negra Vernaci: “Es patético que sigan con eso”

escuchar

Desde LAM (América), mandaron al movilero Alejandro Castelo para consultarle a Juan Di Natale qué opinaba sobre el polémico momento que protagonizó su compañera de Sobredosis de TV (C5N), Elizabeth la “Negra” Vernaci, cuando se enfureció en su programa radial. Sin embargo, la entrevista se puso un tanto tensa por las respuestas del conductor de radio y todo terminó en un ida y vuelta entre ambos protagonistas.

Elizabeth la “Negra” Vernaci estalló de furia este lunes al aire en su programa La Negra Pop (Pop 101.5) tras un desperfecto en los equipos de trabajo, y el video en el que lanzó por el aire varios auriculares generó polémica.

Juan Di Natale en un tenso cruce con el movilero de LAM (América)

Quienes se hicieron eco fueron los protagonistas de LAM (América), quienes buscaron distintos colegas para que opinaran sobre lo sucedido. “No fuimos a buscar a la ‘Negra’ porque ya sabemos que no le gustan las notas”, introdujo Ángel de Brito en el programa de este viernes y presentó la entrevista con Juan Di Natale.

“Como hombre de radio y compañero de la ‘Negra’...”, le introdujo el Alejandro Castelo, pero Di Natale lo cortó rápido: “Te agradezco mucho, pero no me subo a ninguna polémica. Y aparte (mira el micrófono), no gracias”, manifestó.

Juan Di Natale se enfureció en un móvil con LAM (América)

“Ah, ¿todo mal con LAM?”, consultó sorprendido. “No, pero no me interesa”, respondió tajante. No obstante, el movilero insistió en saber qué opinaba sobre la repercusión mediática que tuvo el polémico momento que protagonizó la “Negra” Vernaci.

“Yo te contesto. No me interesa sumarme a ninguna polémica, me parece que es patético que estén una semana haciendo contenidos con esto. Me parece lamentable, creo que pueden hacer contenido mejor y pueden subir la vara. Buena suerte”, se despidió el conductor con unas palmadas en el hombro.

El cronista redobló la apuesta y le consultó qué sugería para subir la vara. “Esforcémonos entre todos. ¿Qué te voy a proponer? Son un equipazo, piensen. Ustedes pueden”, contestó irónico Di Natale.

“Estás enojado”, le señaló el movilero ante las respuestas y Di Natale respondió: “No estoy enojado. Escuchame, no estoy enojado, no inventes un cuento de que estoy enojado porque no lo estoy. Te señalé el micrófono para ver de qué programas eras”.

El cronista le enfatizó en que se sintió subestimado cuando le marcó justamente eso del micrófono. “Son tus palabras, no me hagas decir cosas que yo no dije. Yo no subestimo a nadie, ¿cómo te voy a subestimar?”, manifestó el ex CQC.

Por último, Juan Di Natale se tomó unos minutos para explicar a qué se refería con subir la vara. “Me refiero a que no se puede estar una semana hablando de un episodio sobre un problema técnico en un programa de radio”, explicó.

“Estoy haciendo esto que no quería hacer por tu insistencia. Debe haber ganas de caerle desde algún lugar (a Vernaci). Capaz en el programa en el que trabajás tienen ganas de caerle un poco. Bueno jugamos esto. El tema es que todos entendamos que somos personas porque eso se pierde de vista. Hay gente que parece que se sube a un poni imaginario y se cree que es más que los demás. Somos todos iguales y la mortaja no tiene bolsillos, no se olviden esto”, concluyó Juan Di Natale, antes de ingresar al programa de radio que conduce.

