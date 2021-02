Cuando el astro del fútbol tuvo un increíble gesto con el periodista. Crédito: Instagram

El periodista de radio Nicolás Cayetano contó en "Un día perfecto", el programa que conduce junto a Dalma Maradona, Gabriel Schultz y su hermana, Julieta Cayetina, en la Metro, una sorprendente anécdota con el Diego, cuando él apenas empezaba su carrera en los medios de comunicación.

Antes de empezar a relatar la historia, "Cayeta" aclaró que se trataba de un cuento que ya había contado muchas veces al aire pero quería que esta vez lo escuche Dalma específicamente. "Hacía un programa en Radio La Red hace muchos años a la noche y el Día de los Inocentes, que es 28 de diciembre, los productores Martín Sesana y Gonzalo del Burgo me dicen: 'Hay una posibilidad de que salga Maradona al aire, si estás haciendo algo cortá porque... el Diego'", introdujo el conductor.

Cayetano, sin poder creerlo, contestó entonces que si lo enganchaban a Maradona indudablemente cortaría todo. "Estoy haciendo no sé qué al aire y de golpe me ponen un cartel de producción detrás del vidrio y me dicen 'Maradona' a los gritos", continuó el periodista, que en ese entonces tenía cerca de 25 años y nunca había hablado hasta entonces con el astro del fútbol.

"¿Hola Diego?", pregunta el periodista al teléfono. "Sí, sí, ¿cómo te va?", responden del otro lado. Pero cuando el actual conductor de "Un día perfecto" le pregunta a supuestamente Pelusa dónde estaba, éste contesta cualquier cosa. "Los miro a los productores, se empiezan a cagar de risa y me dicen: ¡Feliz Día de los Inocentes, era una grabación de una nota que le había dado a Niembro hacía un año'", recordó.

"Un día perfecto" se emite de lunes a viernes por la Metro. Crédito: Instagram

Sin embargo, la anécdota no terminó ahí. "Seguimos con el programa y a los cinco minutos viene corriendo el productor y me dice: 'Maradona está en línea'. Basta, le digo, ya está payaso, una vez caía", relató Cayetano. No obstante, insistieron con que, en esta ocasión, era verdad y, cuando abren el teléfono al aire, se escucha: "Hola, Cayeta, estaba escuchando, me cagué de risa". La voz era indiscutiblemente de Maradona.

"Llamé para bancarte por lo que te hicieron los productores", le confesó el Diego, quien estaba en su auto yendo a comer un asado a lo del Pelado Almeyda. "No te pueden hacer esto, acá estoy yo, hagamos la nota", le dedicó además.

Cayetano recordó que hablaron durante media hora y se quedó atónito con la actitud del 10. "Estaba escuchando real y por eso llamaba", comentó Dalma sobre su papá.

Por su parte, Schultz, acotó: "Quiero felicitar a Martín Sesana y Gonzalo del Burgo, esos son productores. Siempre tenés que atender el teléfono porque un día te llama el Diego".