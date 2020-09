El periodista deportivo Walter Safarian Crédito: Instagam

En el programa Fox Sports Radio, Sebastián "Pollo" Vignolo contó al aire que su colega Walter Safarian sufrió una caída mientras se trasladaba en bicicleta por el barrio de Caballito y, al comprobar mediante un mensaje que se encontraba bien de salud, los demás panelistas no pudieron disimular las risas ante el inesperado episodio.

Los periodistas del programa contaron que Safarian había sufrido un percance mientras andaba en bicicleta, se cayó de su rodado y se lesionó la clavícula al no poder frenar.

El Pollo Vignolo le mandó un audio al periodista preguntando como había ocurrido el accidente y, ante las chicanas de sus compañeros, le envió sus saludos y le deseó una pronta recuperación.

"No me manda audio, debe estar dolorido", dijo el conductor haciendo referencia a la respuesta de Safarian. Luego Vignolo leyó el mensaje del periodista donde le contaba que el accidente había sido al mediodía en la intersección de Hortiguera y Valle, en el barrio de Caballito.

Vignolo continuó con la broma hacia el periodista diciendo que estaban esperando las imágenes de la esquina del accidente y de la confirmación del horario en que había ocurrido el hecho.

Uno de los panelistas, entre risas, acotó: "Eso pasa cuando aprendés a manejar una bici de grande". Descartada la gravedad del accidente, los demás periodistas del canal hicieron bromas sobre lo sucedido y mencionaron el caso de otro compañero que sube contenido a sus redes sociales mientras maneja su bici.

"Las primeras declaraciones de Walter", expresó el conductor. "12.30 aproximadamente del mediodía, me bloqueé por algo que se me cruzó en la cabeza y me caí, así de simple", decía el mensaje de Safarian enviado a Vignolo, en donde también explicaba que aprendió a andar en bicicleta mucho tiempo atrás.

La aclaración del accidentado no hizo más que disparar otras bromas y hasta se pudo ver a uno de los panelistas enrojecido, sin poder hablar de la risa.