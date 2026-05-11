La receta dulce que mantiene fuerte a Paula Pareto: “El alfajor tiene garbanzos y yogur”
La exjudoca presentó un tip para hacer un postre sano y lleno de proteínas que demanda menos de una hora
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LA NACION
El alfajor es una de las golosinas favoritas de los argentinos. Hay de todos los tamaños y sabores, pero no siempre son saludables. Para ello, Paula Pareto ideó una receta casera a base de garbanzos y yogur griego, que está “lleno de proteínas” y es la opción más sana antes o después de hacer ejercicio. Seguí la guía del proceso y ¡manos a la obra!
Alfajor de garbanzos y yogur: la tendencia fit que mantiene fuerte a Paula Pareto
Ingredientes:
Para las tapas
- 1 taza de garbanzos.
- 2 cucharadas de manteca de maní.
- 1 cucharadita de endulzante (puede ser miel o azúcar).
- 1 cucharada de maicena, 20 g de proteína (o también pueden ser 2 cdas de leche en polvo).
- Agua en cantidad necesaria para lograr consistencia.
Para el relleno
- 200 g de yogur griego.
- 200 g coco rallado.
- Opcional: endulzante o miel.
- Chocolate cobertura c/n.
Paso a paso:
1
Para la masa
- Mezclá los garbanzos con la manteca de maní en una licuadora.
- Agregá un poco de agua a la masa.
- Una vez compacta, amasá la preparación y utilizá un palote para estirarla.
- Coloca la masa en la heladera durante 20 minutos.
2
Cocción
- Después del tiempo transcurrido, cortá las tapitas y llevalas al horno por unos 10 minutos.
3
Para el relleno
- En un bol mezclá el yogur con el coco rallado.
- Si preferís, podés añadirle un endulzante saludable, como miel.
- Rellená las galletitas de garbanzo con la mezcla de yogur y coco.
4
Finalización
- Derretí el chocolate a baño María y luego cubrí los alfajores.
- Decorá con maní o nueces picadas.
- Servir una vez que el chocolate esté seco.
Tiempo de cocción: 10 minutos.
Tiempo de elaboración total: 45 minutos.
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