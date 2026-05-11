La receta dulce que mantiene fuerte a Paula Pareto: “El alfajor tiene garbanzos y yogur”

El alfajor es una de las golosinas favoritas de los argentinos. Hay de todos los tamaños y sabores, pero no siempre son saludables. Para ello, Paula Pareto ideó una receta casera a base de garbanzos y yogur griego, que está “lleno de proteínas” y es la opción más sana antes o después de hacer ejercicio. Seguí la guía del proceso y ¡manos a la obra!

El alfajor de garbanzos aporta 15 g de proteínas por cada porción (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Alfajor de garbanzos y yogur: la tendencia fit que mantiene fuerte a Paula Pareto

Ingredientes:

Para las tapas

1 taza de garbanzos.

2 cucharadas de manteca de maní.

1 cucharadita de endulzante (puede ser miel o azúcar).

1 cucharada de maicena, 20 g de proteína (o también pueden ser 2 cdas de leche en polvo).

Agua en cantidad necesaria para lograr consistencia.

Para el relleno

200 g de yogur griego.

200 g coco rallado.

Opcional: endulzante o miel.

Chocolate cobertura c/n.

Paso a paso:

1 Para la masa

Mezclá los garbanzos con la manteca de maní en una licuadora.

Agregá un poco de agua a la masa.

Una vez compacta, amasá la preparación y utilizá un palote para estirarla.

Coloca la masa en la heladera durante 20 minutos.

2 Cocción

Después del tiempo transcurrido, cortá las tapitas y llevalas al horno por unos 10 minutos.

3 Para el relleno

En un bol mezclá el yogur con el coco rallado.

Si preferís, podés añadirle un endulzante saludable, como miel.

Rellená las galletitas de garbanzo con la mezcla de yogur y coco.

4 Finalización

Derretí el chocolate a baño María y luego cubrí los alfajores.

Decorá con maní o nueces picadas.

Servir una vez que el chocolate esté seco.

Paula Pareto enseñó a hacer alfajores proteicos de garbanzos

Tiempo de cocción: 10 minutos.

Tiempo de elaboración total: 45 minutos.