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La receta dulce que mantiene fuerte a Paula Pareto: “El alfajor tiene garbanzos y yogur”

La exjudoca presentó un tip para hacer un postre sano y lleno de proteínas que demanda menos de una hora

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Paula Pareto enseñó cómo hacer el alfajor proteico que la mantiene fuerte
Paula Pareto enseñó cómo hacer el alfajor proteico que la mantiene fuerte(Fuente: Instagram/@paupareto)

El alfajor es una de las golosinas favoritas de los argentinos. Hay de todos los tamaños y sabores, pero no siempre son saludables. Para ello, Paula Pareto ideó una receta casera a base de garbanzos y yogur griego, que está “lleno de proteínas” y es la opción más sana antes o después de hacer ejercicio. Seguí la guía del proceso y ¡manos a la obra!

El alfajor de garbanzos aporta 15 g de proteínas por cada porción
El alfajor de garbanzos aporta 15 g de proteínas por cada porción(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Alfajor de garbanzos y yogur: la tendencia fit que mantiene fuerte a Paula Pareto

Ingredientes:

Para las tapas

  • 1 taza de garbanzos.
  • 2 cucharadas de manteca de maní.
  • 1 cucharadita de endulzante (puede ser miel o azúcar).
  • 1 cucharada de maicena, 20 g de proteína (o también pueden ser 2 cdas de leche en polvo).
  • Agua en cantidad necesaria para lograr consistencia.

Para el relleno

  • 200 g de yogur griego.
  • 200 g coco rallado.
  • Opcional: endulzante o miel.
  • Chocolate cobertura c/n.

Paso a paso:

1

Para la masa

  • Mezclá los garbanzos con la manteca de maní en una licuadora.
  • Agregá un poco de agua a la masa.
  • Una vez compacta, amasá la preparación y utilizá un palote para estirarla.
  • Coloca la masa en la heladera durante 20 minutos.
2

Cocción

  • Después del tiempo transcurrido, cortá las tapitas y llevalas al horno por unos 10 minutos.
3

Para el relleno

  • En un bol mezclá el yogur con el coco rallado.
  • Si preferís, podés añadirle un endulzante saludable, como miel.
  • Rellená las galletitas de garbanzo con la mezcla de yogur y coco.
4

Finalización

  • Derretí el chocolate a baño María y luego cubrí los alfajores.
  • Decorá con maní o nueces picadas.
  • Servir una vez que el chocolate esté seco.
Paula Pareto enseñó a hacer alfajores proteicos de garbanzos
Paula Pareto enseñó a hacer alfajores proteicos de garbanzos

Tiempo de cocción: 10 minutos.

Tiempo de elaboración total: 45 minutos.

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