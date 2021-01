La chicana de Mariano Closs a Miguel Simón por Edwin Cardona

Edwin Cardona, futbolista de Boca Juniors

19 de enero de 2021

El conductor de ESPN F12, Mariano Closs, chicaneó a su colega Miguel Simón por el análisis del juego que hizo del futbolista de Boca Juniors, Edwin Cardona, en la señal ESPN.

"Miguelito sigue haciendo cuentas. No lo quiere a Cardona. No quiere verlo ni cinco minutos, para mí", dijo Closs. Luego, su compañera Luciana Rubinska apoyó a Simón, y señaló que "la explicación que dio de los números de Cardona en Boca" lo respaldan. Finalmente, el relator le aclaró al periodista que tenía derecho a réplica.

En la última emisión de ESPN FC, Simón había evaluado a Cardona por sus estadísticas a nivel internacional con el club xeneize: "Fijemos el lugar de influencia de Cardona. En Copa Libertadores, jugó nueve partidos y dio dos asistencias. Los números a Cardona no lo avalan como un jugador internacional", consideró el relator.

En ese momento, Closs rebatió a su colega y defendido a Cardona, al decir que es un "tipo que asiste, que mete pelotazo, que mete cambio de frente. Después, si los delanteros no hacen los goles, no tiene la culpa".

Luego, Closs agregó que el futbolista de 28 años "muchas veces no encuentra el 9" cuando juega Franco Soldano, a diferencia de lo que sucede con Ramón Ábila y Carlos Tevez.

Tras ello, Simón reiteró su punto de vista, y señaló que no sabe "cuántas veces" Cardona dejó "cara a cara" con el arquero a su compañero: "¿Sabés lo que me extraña de Cardona cuando miras sus números? Tiene mucho fútbol en el pie, pero no está reflejado en el número".

Por último, el narrador televisivo agregó que "es recurrente" que el volante creativo baje "su rendimiento e influencia a nivel internacional", y citó al "Turco" Mohamed, quien dice que "a Cardona le gustaba poner la cola pegada a la línea y arrancar de izquierda hacia el medio. Creo que Russo se dio cuenta de eso y lo empezó a usar como revulsivo", concluyó Simón.