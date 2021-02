La chicana de Oscar Ruggeri a Mario Pergolini por su rol en Boca: "¿Se fue?"

El exfutbolista Oscar Ruggeri Crédito: Captura TV

El panelista de ESPN F90, Oscar Ruggeri, apuntó este miércoles contra el vicepresidente de Boca Juniors, Mario Pergolini, por el lugar que ocupa el animador radial en la institución de La Ribera.

"El vicepresidente 1°, ¿Renunció? ¿Se fue? ¿No se sabe? Ah, ¿está?", se preguntó Ruggeri de manera irónica, tras lo cual el conductor del programa, Sebastián Vignolo, le cuestionó: "¿Pero qué querés, que Mario elija a los jugadores?"

Luego, el "Cabezón" contestó que tanto Pergolini en su rol de vicepresidente, como Jorge Amor Ameal desde la presidencia, podrían "participar un poquito" más. E ironizó sobre qué ocurriría si él fuera elegido para ocupar el cargo: "¿A dónde me mandan? ¿A ver si la pelota tiene agua?".

"El Consejo no es el Consejo. Es Riquelme. Porque sino, hubiesen entrado de mánager. Es vicepresidente de un club que encontró todo el poder. Ni se habla del presidente, ni se habla del vicepresidente 1°", explicó el exdefensor.

Después, Ruggeri diferenció el caso de River Plate del club xeneize: "(Marcelo) Gallardo maneja River como quiere él. Porque (Enzo) Francescoli y (Rodolfo) D'onofrio cuando vieron el resultado hicieron así, pack".

Mario Pergolini fue elegido vicepresidente de Boca Juniors el 9 de diciembre de 2019

Tras ello, el exfutbolista le consultó a sus compañeros "cuántos vicepresidentes de clubes manejan como maneja Riquelme". "¿Vos te vas a hacer socio de Boca porque querés ir a la pileta, o porque querés ir a la cancha? ¿Boca qué es? Club de fútbol. No me vengan con el tema del básquet o el vóley", concluyó.

Por otra parte, el exentrenador consideró que Riquelme "no era líder positivo porque estaba peleado con el 9 (Martín Palermo) y con el 7 (Guillermo Barros Schelotto)".

Y recordó el día que Riquelme no quiso festejar un gol con Palermo: "Hago un gol, te voy a abrazar y me pegas un esquive que se va para allá. No me expongas adelante de la gente. Si no se llevan bien, manéjenlo adentro, no que yo lo vea".