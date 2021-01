Vignolo recordó un gol de Ruggeri a Boca Crédito: captura

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de enero de 2021 • 12:44

El conductor Sebastián Vignolo y sus panelistas hablaron de las "traiciones" de futbolistas que jugaron en el clásico rival y, vistiendo la camisera contraria, convirtieron un gol y lo festejaron. "¿Para ustedes cuál fue la mayor traición de la historia del fútbol? ¿Ruggeri metiéndole un gol con la camiseta de River a Boca y cómo lo gritó? ¿Ésa fue la mayor?", preguntó Vignolo a sus compañeros.

Luego, el conductor aseguró que, en la provincia de Santa Fe, un festejo recordado fue el del exvolante Darío Cabrol tras el gol que le convirtió a Unión con la camiseta de Colón, habiendo realizado las inferiores y el debut en primera en el Tatengue.

"Se me viene a la cabeza, que D´Alessandro le grita un gol a River con la camiseta de San Lorenzo", agregó el Pollo. Sus compañeros no dudaron y afirmaron que hubiesen festejado igual que el jugador por la hazaña conseguida aquella noche de Copa Libertadores.

El periodista Marcelo "Cholo" Sottile recordó aquel partido entre River y San Lorenzo y dijo: "Pregunto con cuidado, debiera saber la respuesta, pero no recuerdo, ¿Ramón Díaz no lo festejó también? A mí me parece bien, igual", agregó el periodista sobre el accionar del extécnico millonario.

Vignolo reafirmó que el entonces entrenador de San Lorenzo le gritó el gol a River esa noche, pero que al club que dirige Marcelo Gallardo le molestó en mayor medida cuando el riojano le dijo "yo no" como diciendo que no había descendido.

"Yo creo que a la gente de River le dolió más cuando Ramón Díaz salió de la cancha de Boca, que le gritaban vos sos de la B, y Ramón dijo "yo no", a que haya gritado con San Lorenzo", remarcó Vignolo sobre aquella acción del entrenador desligándose de lo sucedido con el club que dirigió en tres oportunidades.