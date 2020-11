En 2018, Ali Turganbekov, un niño oriundo de Kazajistán nació sin piernas, logró conocer a su máximo ídolo, Diego Maradona. Ahora recordó cómo fueron esas horas con un emotivo posteo en sus redes

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de noviembre de 2020 • 15:56

Diego Armando Maradona fue homenajeado por seguidores de todo el mundo tras conocerse la noticia de su muerte. Historias, anécdotas y pequeños recuerdos vinculados al exfutbolista inundaron las redes sociales en las últimas horas. Una de ellas fue la que escribió Ali Turganbekov, un niño de Kazajistán que compartió dos días con su ídolo en 2018. Ahora, repasó la historia con una emotiva publicación que hizo en sus redes sociales.

"Diego Maradona me brindó dos días de su atención", apuntó Ali en su cuenta de Instagram. Angustiado tras la noticia de la muerte de Maradona, el niño, que nació sin piernas, contó cómo fueron esas horas con su máximo referente y cómo fue jugar al fútbol con él.

"Diego Maradona me brindó dos días de su atención", apuntó Ali Turganbekov, el niño oriundo de Kazajistán que logró conocer a su ídolo

Todo ocurrió en 2018, cuando Maradona era director técnico del Al Fujairah FC, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), y recibió la visita de un grupo de niños, entre los que se encontraba Turganbeko, un gran fanático del argentino cuyo sueño era poder hablar con él.

No solamente hablaron ese día, sino que Maradona y Ali jugaron al fútbol juntos: Turganbeko se vistió de arquero y detuvo algunos goles de Diego. Sin embargo, algunas jugadas se convirtieron en goles del exfutbolista.

"Mi sueño era verlo y abrazarlo, me dijeron que no iba a poder jugar conmigo", escribió en la publicación de Instagram. "Pero Maradona tenía un gran corazón, ¡su atención me llegó profundamente al alma!", agregó. Finalmente, concluyó: "Descansa en paz, mi querido amigo Diego Maradona. Rey, leyenda".