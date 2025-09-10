La curiosa tendencia del Rugby Championship que les vendría bien a los Pumas este sábado en Australia

Los Pumas no necesitan ninguna ayuda astral para ganar este fin de semana. Su probada evolución en los últimos tres años es el principal argumento para confiar en una victoria este sábado en Sydney. Sin embargo, la estadística sugiere un respaldo, con la evidencia de los hechos. En ese sentido, hay un dato alentador para Argentina con miras a la revancha contra Australia (a la 1.05 de la madrugada): desde que el Rugby Championship implementó el sistema de miniseries de dos partidos en un mismo país se desarrollaron diez, y en ocho el perdedor del primer duelo ganó el segundo. Y lo que es más alentador aun: no fueron los Wallabies quienes lograron el doblete, ni tampoco la Argentina perdió algúna vez ambos encuentros.

El pasado fin de semana, los Pumas dejaron pasar una inmejorable oportunidad de meterse de lleno en la lucha por el título de campeón hemisférico. Ganaban por 21-7 al término del primer tiempo y por 24-21 a un minuto y medio del final, pero los locales consiguieron un try sobre el final hasta imponerse por 28-24. Ahora Nueva Zelanda y los australianos mandan con dos victorias, aunque los All Blacks suman un punto más (10 contra 9), mientras la Argentina y Sudáfrica están al acecho con un triunfo (5 unidades). Todo sigue abierto, y máxime en este contexto de paridad.

Luego del Mundial Japón 2019, la Sanzaar introdujo un cambio de formato en el sistema de competencia del Championship. En lugar de partidos de ida y vuelta con cada rival, para reducir costos y favorecer el descanso de los jugadores estableció que Argentina frente a Australia y Nueva Zelanda, por un lado, y Sudáfrica contra los oceánicos, por otro, sostengan los dos duelos en un mismo país, alternando la localía temporada tras temporada (excepto en los años mundialistas, cuando el torneo se juega a una sola rueda). Por su parte, Argentina vs. Sudáfrica y Nueva Zelanda vs. Australia mantuvieron el ida y vuelta.

Santiago Carreras patea a los palos en Townsville, donde a los Pumas se les escurrió en la última jugada la victoria; este fin de semana volverán a visitar a Wallabies, pero en Sydney. MICHAEL CHAMBERS� - AFP�

La pandemia hizo que eso fuera instrumentado recién en 2022. Desde entonces hubo 10 series, y sólo Sudáfrica logró ganar los dos partidos de una. Lo hizo dos veces, el año pasado, ante Australia como visitante y Nueva Zelanda en casa. En las otras ocho series las victorias quedaron repartidas.

En 2022, Sudáfrica derrotó a Nueva Zelanda en Nelspruit y luego cayó en el Ellis Park; paralelamente, los Pumas perdieron primero contra los Wallabies en Mendoza y a los siete días los golearon en San Juan. Luego Australia venció a Sudáfrica en Adelaida pero los Springboks tuvieron revancha en el Sydney Football Stadium (el mismo escenario del partido de este sábado); al mismo tiempo, los Pumas daban el golpe ante All Blacks en Christchurch, antes de ser goleados en Hamilton.

Al año siguiente se jugó en formato reducido, y en 2024 aparecieron las únicas excepciones, cuando Sudáfrica ganó los dos duelos en tierra australiana y doblegó como local a Nueva Zelanda. Pero los Pumas mantuvieron la tendencia: vencieron a los All Blacks en Wellington antes de caer en el Eden Park y perdieron en La Plata frente a Australia, al que arrasaron una semana más tarde en Santa Fe.

Y este año, Nueva Zelanda venció a los Pumas en Córdoba pero hubo revancha en Vélez, y Australia sorprendió a Sudáfrica en Johannesburgo, antes de caer en Ciudad del Cabo.

Wallace Sititi pasa la pelota antes de ser tackleado por Thomas Du Toit; Nueva Zelanda venció a Sudáfrica en Auckland, pero el campeón del mundo puede reponerse ahora en Wellington. MICHAEL BRADLEY� - AFP�

En la gran mayoría de las ocasiones, ocho sobre doce, el visitante ganó el primer partido, mientras que el local consiguió imponerse en el segundo en apenas tres de diez. La única vez que Australia ganó su primer partido en casa, como ocurre en este caso, cayó en la revancha, la mencionada de 2022 a manos de Sudáfrica.

Los Wallabies encajan en este situación mejor que los otros dos rivales del Rugby Championship. Ha crecido muchísimo y en la victoria en Townsville mostró también agallas y atrevimiento, pero no deja de ser, de los tres contrincantes, el menos demandante.

Los Pumas quieren revancha inmediata. Saben que el triunfo en Queensland se les escapó a ellos, por errores y por no saber definirlo, antes que por una superioridad marcada del adversario. “Queremos que el partido sea mañana”, declaró Joel Sclavi a ESPN. “No queremos pasarnos de rosca, pero está lindo tener esta sensación de que perdimos un partido por nada, de que duela tanto. La competencia [entre los integrantes del plantel] está increíble y hasta el miércoles a la noche no se sabe si uno juega o no. Eso está bueno porque el nivel nos lleva arriba a todos juntos”.

El último enfrentamiento en Sydney terminó con victoria argentina, por 34-31 en 2023, aunque en el Western Sydney Stadium, del condado de Parramatta. La única vez que Pumas y Wallabies se enfrentaron en el escenario de este sábado, el Allianz Stadium (o Sydney Football Stadium), fue en 1995, con un triunfo del local por 30-13. Allí también se jugó el partido contra Rumania por el Mundial de 2003 (éxito por 50-3). Vale hacer la salvedad de que aquel estadio fue demolido en 2018 y vuelto a construir cuatro años más tarde.

Argentinos siempre dividió triunfos y derrotas en sus minigiras, pero Australia perdió dos partidos como local seguidos contra Sudáfrica; para que se mantenga la tendencia general, los Pumas deben ganar ahora por la cuarta fecha del Championship. MICHAEL CHAMBERS� - AFP�

Tras el compromiso del sábado en Townsville, el parte médico no arrojó lesionados y no se espera que Felipe Contepomi haga muchas modificaciones entre los titulares. La formación será dada a conocer en la noche del miércoles de Argentina.

De cumplirse esta tendencia de victorias alternadas se abre una posibilidad fascinante para el fin de semana. Si los argentinos se toman revancha de Australia en Sydney y Sudáfrica se recupera de su caída en Auckland y vence a los All Blacks en Wellington, el torneo llegará a la definición con un escenario impensado: los cuatro equipos ostentarán dos victorias y dos derrotas cada uno. Un triunfo neozelandés, en cambio, implicaría una ventaja casi decisiva. Los Pumas se aferran a sus virtudes antes que a la estadística, aunque un guiño del devenir estadístico en la cancha siempre será bienvenido.