La denunciante contra Neymar sigue perdiendo abogados: renunció el tercero

Al cabo de 11 días de denuncia, controversia, conversaciones privadas y videos revelados públicamente, declaraciones en comisarías y aclamaciones populares, el caso Neymar se ha fagocitado un tercer abogado de la acusadora. Lo que el lunes había amenazado hacer Danilo García de Andrade se concretó este martes: renunció a representar a Najilda Trindade Mendes de Souza.

La mujer de 26 años que culpó en la Justicia a Neymar de una violación no presentó a las autoridades un video de siete minutos que, según le había dicho a García de Andrade, era una evidencia decisiva. Mendes de Souza, que dice ser modelo, dio a entender que su propio letrado le había hurtado las imágenes, guardadas en una computadora que le fue extraída de su casa.

"Ella dice que según el rastreo de la tablet, esta estaría en la avenida donde está mi despacho. Ella fue muy enfática y un cliente no debe colocar en duda la idoneidad de un abogado, y menos aun la de uno que sale de una comisaría cargando a su cliente en brazos", alegó García de Andrade, citado por AFP. El abogado se hizo famoso el último viernes cuando se viralizaron imágenes de él llevando en brazos a la mujer a la salida de una estación policial en San Pablo.

"Resolví renunciar a este caso, ya que no creo que mis valores personales, morales y profesionales estén por debajo de la verdad. La verdad está junto a mis valores. Y sucedieron situaciones que, para mí, parecen extrañas y que mi cliente no puede esclarecer", justificó García de Andrade. "La relación profesional entre abogado y cliente debe basarse en la confianza. Y yo no tengo confianza para seguir en este caso. Yo juré defender y proteger a mi cliente, pero jamás participaré en cualquier excusa contra valores de idoneidad, moral y ley", aseveró el profesional.

Mendes de Souza tuvo un primer letrado, José Edgard Bueno, que quería un acuerdo entre ella y Neymar, pero Bueno renunció a representarla cuando esta radicó en la Justicia la denuncia, el viernes 31 de mayo. La acusación fue por violación, pero según Bueno, la presunta víctima le había hablado de agresión, no de relación sexual sin acuerdo entre el futbolista y ella.

Ese primer abogado fue reemplazado por una mujer, Yasmin Abdalla, que duró poco tiempo en la función y pasó el tema a su socio García de Andrade, ya alejado del caso. Ahora, Mendes de Souza debe designar a un nuevo representante.