Cristian Fabbiani y el periodista italiano Vito Di Palma tuvieron una acalorada discusión al hablar sobre el trabajo del entrenador de River, Marcelo Gallardo, y compararlo con la manera de jugar de los equipos europeos. "Me asombra que hayas sido jugador de fútbol", le dijo el panelista al exjugador.

En conductor del programa Sebastián Vignolo opinó que Gallardo es el mejor entrenador del mundo y el Ogro Fabbiani, que coincidió con la apreciación, elogió la manera de jugar del equipo del Muñeco y la presión permanente que ejerce para recuperar la pelota.

El periodista y panelista del programa Di Palma se indignó con la opinión del exdelantero y lo increpó: "Decime la novedad táctica que trajo Gallardo. ¿Cuál es la invención táctica?", dijo, enojado.

Fabbiani contestó: "¿Me estás cargando? ¿No sabés lo que hizo Gallardo? ¿Qué equipo presiona como el de Gallardo? ¿Qué equipo juega los mano a mano como Gallardo?".

Elevando el tono de su voz, el italiano sostuvo que a Fabbiani le hace falta mirar los partidos del fútbol europeo. "Vos no tenés ni idea, hermano. Me asombra que hayas sido jugador de fútbol. Vos porque no ves fútbol mundial", dijo.

Fabbiani, que se veía enfadado con su compañero le dijo: "Vos no entendés nada, Tano, te quedas encerrado en una caja. ¿Cómo no va a cambiar tácticamente Gallardo? Te juega con línea de uno, línea de tres, línea de cinco. ¿Eso no es cambiar?", recalcó el exfutbolista.

Di Palma, lejos de poner paños fríos a la discusión, ante el pedido de sus compañeros contestó: "Me enojo porque no argumenta. La presión se inventó en 1930. Andá a mirar un equipo de Arrigo Sacci, 30 años atrás. ¿De qué estás hablando? El Ajax de 1970 presionaba".

Seguidamente, Fabbiani explicó que la mayoría de los equipos europeos no presionan y que hacen que sus números 9 jueguen en el mediocampo, realizando un doble cinco. "¿En Europa presionan así? Ustedes ven cualquier cosa, no entienden nada de fútbol. Estás equivocado, Tano", disparó el exjugador.

Vignolo y el resto de los panelistas interfirieron en la discusión y pidieron un poco de calma a ambos participantes y que disfrutasen del programa. Sin embargo, los protagonistas quedaron bastantes acalorados luego del intenso debate.

