Álejandro Domínguez festejó sus 49 años y reveló su otra gran pasión deportiva Fuente: Reuters - Crédito: Jorge Adorno

26 de enero de 2021 • 13:26

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol festejó este lunes su cumpleaños número 49 y reveló su pasión por otro fútbol americano, el de la NFL.

Tras su estadía en Córdoba, para la final de la Copa Sudamericana, en la que Defensa y Justicia derrotó a Lanús, Domínguez pasó su día en familia para festejar.

"Después de mucho trabajo en la final, nos tomamos una escapada de la ciudad para festejar mi cumpleaños en familia Pastel de cumpleaños ¡muchas gracias a todos por sus felicitaciones y buenos deseos!", escribió el dirigente nacido en Paraguay.

Luego, en su siguiente publicación, se mostró con la camiseta de los Kansas City Chiefs, equipo de la NFL que, el próximo 7 de febrero disputará el Super Bowl ante los Tampa Bay Bucaneers.

"¡Feliz por el logro de los Chiefs de llegar al Super Bowl! Cuando estudiaba en Kansas me hice seguidor apasionado de los Chiefs, que el domingo 7 de febrero tendrán la oportunidad de ganar su tercer Super Bowl. Go Chiefs Go!", agregó.

El próximo 30 de enero, Domínguez estará en Río de Janeiro, en el Maracaná, para presenciar la final de la Copa Libertadores entre Santos y Palmeiras.