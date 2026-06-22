Las reacciones de Speed al partido de Messi: festejó el penal errado y dejó el estadio en el 2 a 0 de Argentina

La victoria de Argentina contra Austria por 2 a 0 en Dallas con una actuación brillante de Lionel Messi dejó imágenes para el recuerdo en las tribunas. Lo que sucedió fue que IShowSpeed, el streamer más famoso del mundo, fue a ver el encuentro y lo vivió a flor de piel. Fiel a su estilo, el estadounidense de 21 años dejó todo en la transmisión en vivo en su canal y regaló a sus fans expresiones de euforia y de desazón que fueron muy comentadas en las redes sociales.

El streamer vivió el partido a flor de piel (Foto: X)

IShowSpeed, cuyo nombre real es Darren Jason Watkins Jr., se convirtió en una de las figuras más populares de internet gracias a sus transmisiones en vivo llenas de energía, reacciones exageradas y momentos virales. Su fanatismo por Cristiano Ronaldo es una parte central de su identidad como creador de contenido y una de las razones por las que se volvió tan viral.

Esta admiración absoluta por el futbolista portugués hizo que también se convirtiera en uno de los “enemigos” públicos más reconocidos de Messi. Por eso, el creador de contenido fue al partido con la camiseta de Austria.

La reacción de Speed al gol de Messi

Primero, fue todo alegría para el creador de contenido, que supera los 50 millones de suscriptores en YouTube. Tras el penal que sancionaron en favor de Argentina por la falta a Lautaro Martínez, Messi pateó desde los 12 pasos pero su remate se fue afuera. Ante ese incidente, IShowSpeed festejó como si se tratara de un gol.

No obstante, la alegría le duró poco al streamer, que estaba acompañado por su padre en el partido, que llevaba una camiseta de Argentina. A los 38 minutos, Messi colocó el 1 a 0 luego de una gran jugada colectiva de los dirigidos por Lionel Scaloni y allí IShowSpeed no pudo contener la ira. Gritó y se lamentó de que el argentino adelantara a su equipo.

Speed se retira del estadio tras el segundo gol de Messi

Luego, con Argentina ganando el partido, el youtuber vivió el partido con mucha intensidad hinchando en todo momento por Austria. Incluso se cruzó con algunos hinchas argentinos que le mostraron una gran bandera de Messi. El conjunto europeo lo intentó en el segundo tiempo pero no logró llegar con peligro al área del Dibu Martínez.

Cerca del final, Messi volvió a aparecer en el partido, estampó el 2 a 0 para Argentina y cerró una actuación brillante: marcó dos goles y se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales en soledad con 18 tantos.

Ese gol sobre la hora fue el detonante para que IShowSpeed se vaya del estadio. Mientras su padre y todos los hinchas argentinos festejaban el tanto del mejor futbolista de la historia, el creador de contenido decidió abandonar rápidamente la cancha de Dallas, sin poder creer lo que había visto. Poco le importó que el partido siguiera unos minutos más, la desazón era tan fuerte que decidió marcharse sin mirar atrás.

El streamer abandonó el estadio mientras se jugaba el partido (Foto: X)

IShowSpeed se convirtió en una de las figuras digitales más influyentes alrededor de este Mundial, al punto de funcionar casi como un “medio de comunicación paralelo” para millones de jóvenes que siguen el torneo a través de plataformas digitales antes que por la TV tradicional. Además, se codea con las figuras del fútbol mundial en los palcos, regalando clips que se vuelven virales al instante.

Durante este torneo, su rol es por demás importante: cerró acuerdos con FIFA, FOX Sports y YouTube para realizar transmisiones especiales, reacciones en vivo y cobertura desde distintas ciudades. Algunos de sus streams llegaron a más de 9 millones de espectadores en vivo, compitiendo incluso con audiencias de los medios tradicionales.