La emoción de un hincha al que no le querían dar su entrada y recibió una ayuda de Mariano Closs

Para muchas personas de la Argentina, ir a la cancha a ver un partido de fútbol es una situación excepcional. Tal es el caso de un hincha tucumano que este jueves dialogó con el programa “ESPN F12″ que conduce Mariano Closs. Resulta que el hombre había comprado su entrada con la tarjeta de su hermano, quien no se encontraba en el lugar. Claro: ante la sucesión de personas que retiraron tickets que no les pertenecían, se determinó la obligatoriedad de la presencia de quien hizo la transacción.

Según relató este hombre, su familiar no tenía manera de trasladarse para verificar su identidad. Por eso, el periodista le solicitó al cronista que estaba cubriendo el retiro de las entradas para ver a la Selección argentina que hiciera “la gestión” para que el hincha y su sobrino de 14 años pudieran asistir al estadio monumental, ya que el chico nunca había ido a la cancha. “Sentido común, no la robó, no hizo nada” , argumentó Closs, quien también sugirió que el hermano le mande una foto con su documento.

Mariano Closs le cumplió el sueño de ver a la selección a un hincha tucumano

El animador desafió al periodista Agustín Belachur a que en la próxima salida ya estuviera solucionado el problema: “Dale una meno, Bela. Viene de allá, pobre. El chiquilín que habrá salido desde su casa de Tucumán con los amiguitos diciéndoles: voy a ver a Messi. Va a ser el logro de F12. Y sino, va a ser una desgracia” , dijo. Para fortuna de todos, en el siguiente contacto, el cronista dio la buena noticia de que había podido destrabar el conflicto y cumplir el sueño de la familia.