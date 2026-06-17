La estrella del atletismo que se casó en secreto y ahora mostró por primera vez las fotos de su boda de lujo

El atleta sueco Armand “Mondo” Duplantis, poseedor del récord mundial de salto con garrocha, sorprendió al mundo al revelar detalles de su reciente enlace matrimonial con la modelo e influencer Desiré Inglander. Aunque el vínculo legal fue formalizado inicialmente en un acto privado y secreto en marzo, la pareja optó por una celebración de gran escala en la Costa Azul, Francia, que fue documentada en una exclusiva cobertura de Vogue. La boda, llevada a cabo el 12 de junio de 2026, tuvo como escenarios el Castillo de Castellaras, en las colinas cercanas a Cannes, y la Villa Eilenroc en Antibes, lo que consolidó así un evento marcado por el lujo y la sofisticación.

Desiré Inglander y Armand Duplantis sorprendieron con su publicación en conjunto Captura Instagram (@desireinglander)

La planificación del evento, según relató Inglander a Vogue, fue una tarea compartida donde cada uno aportó su sello personal: “Mondo prefirió encargarse de la música y la comida, y yo de las flores y los detalles”. Además, la novia destacó el trabajo de la firma White Eden Weddings para coordinar el despliegue logístico. El enlace fue diseñado para honrar las nacionalidades de ambos, lo que integró una atmósfera que mezcló a los invitados de Luisiana, origen del saltador, con la tradición sueca de la modelo.

El casamiento de esta pareja generó mucha emoción en redes sociales Instagram (@desireinglander)

De hecho, la ceremonia comenzó con el pianista con su propia interpretación de “Slipping Through My Fingers” de ABBA, un momento que la novia describió como profundamente emocionante: “Estar al lado de la persona que más quiero, frente a mis seres queridos, me hizo sentir tan segura y feliz”. El vestuario fue un elemento central de la celebración. Para el intercambio de votos, Inglander eligió un diseño de la modista sueca Ida Lanto, inspirado en la elegancia clásica de Grace Kelly, confeccionado en organza de seda con encaje bordado a mano.

Se desconocen los motivos por los que la pareja mantuvo en secreto el casamiento y ahora lo confirmó Instagram (@desireinglander)

Para complementar su look, la modelo lució piezas de Tiffany & Co., con lo que cumplió un sueño de la infancia. Por su parte, Duplantis buscó inspiración en dos referentes de estilo: el icónico personaje cinematográfico James Bond y su propio padre. Con la asesoría de Saman Amel, el atleta lució una chaqueta blanca de seda cruda con pantalones negros, lo que logró una estética atemporal. La celebración continuó con cambios de vestuario para la recepción y la fiesta posterior, donde el diseño francés de Antoine Guérin, compuesto por un corsé con miles de plumas de ganso pintadas a mano, se robó el protagonismo.

La boda de lujo del reconocido atleta olímpico fue rápidamente viral Instagram (@desireinglander)

La relación entre ambos, que comenzó en una fiesta en 2020, evolucionó hasta convertirse en uno de los noviazgos más mediáticos del deporte mundial, potenciado por la viralidad de sus interacciones durante los Juegos Olímpicos de París. Tras el sí quiero, la pareja disfrutó de una fiesta en la piscina de una villa en Cannes, lo que marcó el cierre de un fin de semana que definieron como el mejor de sus vidas. “Fue la mejor fusión de culturas que podríamos haber deseado”, concluyó Duplantis, algo que reflejó la satisfacción por el evento tras meses de preparativos que alternaron con sus constantes compromisos en la élite del atletismo mundial.