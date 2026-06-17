La estremecedora historia de vida de João Cancelo: el accidente de tránsito que marcó su vida y el violento robo que sufrió
El futbolista portugués padeció la trágica muerte de su madre en la ruta y un asalto que tuvo lugar en su hogar en 2021; aseguró que el apoyo de su familia y el fútbol lo rescataron del pozo emocional
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João Cancelo vive hoy un presente consolidado en la élite del fútbol mundial como figura del Barcelona y como integrante del plantel mundialista de la selección de Portugal, pero su trayectoria personal guarda una cicatriz imborrable. Un accidente de tránsito en su juventud lo marcó a fuego y un violento robo en su adultez fueron pruebas de una estremecedora historia de vida.
En una entrevista concedida al programa Alta Definiçao de la cadena portuguesa SIC, el lateral abrió su corazón para repasar el episodio más oscuro de su existencia: el accidente automovilístico que terminó con la vida de su madre, Filomena, en 2013. Aquel suceso ocurrió cuando el deportista apenas tenía 18 años y se preparaba para dar el salto definitivo en su carrera profesional.
El futbolista relató los instantes previos al fatal desenlace con una crudeza que impacta. Según detalló, él viajaba junto a su hermano Pedro y su madre en un automóvil tras dejar a su padre en el aeropuerto de Lisboa. “Fue un instante que cambió mi vida para siempre. Recuerdo algunas cosas. Recuerdo el último grito de mi madre. Recuerdo a mi hermano llorando, que todavía era un niño, de ocho años”, confesó el defensor.
El impacto lanzó el vehículo hacia una zona boscosa, cerca de un precipicio. En ese momento de desesperación, Cancelo intentó socorrer a su madre: “Intenté levantar el coche para sacar a mi madre de debajo, pero no pude. Estaba todo muy oscuro, estábamos entre los arbustos. Intenté levantar con todas mis fuerzas, pero no pude, levantar un coche es completamente imposible”, contó.
Las secuelas psicológicas tras la pérdida fueron devastadoras. El jugador, nacido en Barreiro el 27 de mayo de 1994, admitió que durante un largo periodo perdió el interés por el fútbol, una disciplina que después que lo llevó a la fama mundial. “Cuando perdí a mi madre, sentí que estaba en el fondo de un pozo. Me sentía como un robot que tenía que hacer su trabajo, luego irse a casa, día tras día. No disfruté del fútbol, estaba jugando porque tenía que hacerlo. Realmente pensé en rendirme porque ya no tenía sentido”, afirmó el jugador.
En aquel entonces, el Benfica insistía para que regresara a los entrenamientos debido a su enorme potencial técnico, que quedó demostrado en sus pasos por clubes importantes de europa como Manchester City, Bayern Munich o Barcelona.
La recuperación de Cancelo dependió de un vínculo familiar clave. Tras un tiempo de duelo, su padre mantuvo una charla decisiva y le pidió que reuniera fuerzas para sostener a la familia, ya que él debía permanecer en Portugal tras dejar su trabajo en Suiza. Con esa responsabilidad a cuestas, João regresó a las canchas. “Mi amor por el juego comenzó a regresar gradualmente; mi sonrisa regresó lentamente. De eso se trata la vida. Por grandes que sean nuestras pérdidas, tenemos que continuar”, afirmó al medio citado.
La vida del futbolista también estuvo marcada por otros eventos críticos. En 2021, mientras residía en Manchester y era figura del equipo de Pep Guardiola, sufrió un violento asalto en su domicilio. “Uno de los ladrones me dio la espalda y vi la oportunidad de hacer algo. Hoy me arrepiento, pero logré darle un puñetazo en la nuca. Cayó hacia adelante y el cuchillo se le cayó al suelo. Le di una patada al cuchillo y de repente me golpearon en la cabeza con una barra de hierro”, relató. Aquel episodio le dejó una marca física: una herida que requirió ocho puntos de sutura.
En la actualidad, João disfruta de su segundo ciclo en el Barcelona, donde se coronó campeón de La Liga en su última edición. Además, sigue siendo uno de los referentes máximos de la selección portuguesa, que con Cristiano Ronaldo a la cabeza, buscará lograr su primera Copa del Mundo.
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