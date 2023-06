Ruggeri advirtió quién fue el gran ausente en el partido de despedida de Juan Román Riquelme

escuchar

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, se refirió este lunes al partido despedida de Juan Román Riquelme, y puso el foco en los exfutbolistas que no dijeron presente en el evento. Asimismo, destacó la actitud del ídolo xeneize con sus históricos entrenadores, a quienes les dedicó unas emotivas palabras sobre el final de la jornada.

En su despedida, Juan Román Riquelme enalteció a Bianchi, Pekerman y Basile

Sobre el encuentro homenaje, Vignolo resaltó: “Estaban todos: (Martín) Palermo no llegó porque jugó su equipo, (Guillermo Barros) Schelotto tenía un tema personal... estaba la historia de Boca en distintas etapas; los que le costaba más, Giunta, El Mono, Manteca (Martínez)”. En ese momento, Ruggeri irrumpió con un contundente comentario: “Faltó Tevez”. Allí, Vignolo le dio la razón a su compañero, tras lo cual, el Cabezón enfatizó: “Tevez es la gran ausencia del partido”.

Acto seguido, el conductor del programa recordó que Carlitos “estuvo invitado” por parte de Riquelme al evento. “No tengo idea, yo...”, se desentendió Ruggeri. En esa línea, el narrador de fútbol evocó la presencia en el partido de Sebastián Battaglia y Hugo Ibarra; ambos, exentrenadores de Boca durante la gestión de Riquelme como vicepresidente.

Carlos Bianchi, ingresando a la Bombonera para el partido despedida de Juan Román Riquelme

Luego, agregó a su corta lista de grandes ausentes a Martín Palermo. “Tevez y Palermo eran los dos...”, reforzó. Como si le hiciera caso omiso a Ruggeri, el Pollo recordó que, del encuentro, participó Carlos Bianchi. “¿Y el Coco? El Coco Basile, qué lindo... Pekerman también se emocionó”, añadió, más conciliador, el exdefensor de la selección argentina. “Estuvo muy bien el discurso final”, añadió Vignolo sobre las palabras de Riquelme. Ruggeri le dio la razón y sumó: “Cuando habló de Pekerman, de los técnicos... Estos mimos, a esta edad, es tremendo; estaban Coco, Pekerman... estaban emocionados todos”.

Por su lado, Vignolo analizó el comportamiento de Riquelme en su partido despedida, y resaltó: “En un año tan sensible, donde pasan tantas cosas que están vinculadas con la política, donde todo el mundo descree de todo el mundo, no se habló de política; por lo menos, yo no escuché que en la fiesta de ayer de Riquelme y de Boca no se hablara de política, de elecciones, ni mensajes, ni títulos, ni tiros por elevación. Me pareció extraordinario, porque eso, tal vez, en esa lucha que hay por el poder, por tratar de estar; ayer, para la gente de Boca, fue para que vayan a disfrutar de su historia, y dentro de su historia, están la gloria y los distintos momentos que tuvo Boca”. “Sí”, agregó Ruggeri, para acompañar a su colega en el comentario.

“Me gustó que el evento fuera...”, agregó Vignolo, y Ruggeri le completó la frase: “Una fiesta”. “No hubo ninguna especulación por nada. Boca por encima de todo, y su máximo ídolo en el lugar donde tuvo que estar”, concluyó el narrador.

Por otra parte, el exdefensor de al selección argentina se paró sobre la figura del capitán de la selección argentina, Lionel Messi, y ponderó su rol en los partidos despedida de Riquelme y Maxi Rodríguez. “Está disfrutando de lo que no pudo disfrutar unos años atrás”, dijo. “Trata de no quitarle protagonismo a nadie”, lo apoyo Vignolo. “Es tremendo”, concordó el Cabezón, quien a la vez, se preguntó sobre el capitán: “¿Como manejará ese equilibrio?”.

LA NACION