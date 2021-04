Sebastián Vignolo reveló un diálogo de auto a auto con Carlos Tevez: “Tiene fuego sagrado”

El conductor de “ESPN F90″, Sebastián Vignolo, reveló este miércoles un desconocido diálogo que tuvo con el capitán de Boca Juniors, Carlos Tevez, donde el “Apache” se lamentó por los goles que había errado en un partido.

Según contó el propio periodista, Vignolo se cruzó con Tevez después del último partido de Boca ante Atlético Tucumán por la 10° jornada de la Copa de la Liga 2021, en el que el conjunto xeneize ganó por 3 a 1 pero Tevez no pudo marcar ningún gol, a pesar de las chances claras que tuvo de anotar .

El animador televisivo explicó la conversación que tuvo con Tevez, y el contexto donde ocurrió: “Salimos con los autos. Tevez se quedó un rato más, fue el último en irse. La transmisión se cierra un poco más tarde. Yo trato de ir con mi auto para evitar contagios. Trato de tener menos contacto con la gente”, señaló el narrador.

“Agarro el bajo, adelante hay otro coche. Él frena, yo freno, miro, me pareció que era él, bajo el vidrio, baja el vidrio, y era Carlitos Tevez. Anteojitos. Esos que usa con onda como para leer a la noche. Buzito de Boca. Era como un tipo que había alquilado la Bombonera para jugar con sus amigos. Le digo: todo bien. Cómo me erré dos goles, me quiero morir. Bueno, ya está le digo, no pasa nada. Sí, pero erré dos goles, me quiero morir. Siguió. Chau Carlitos, nos vemos. El semáforo cortó, los de atrás tocan bocina, pensaron que estábamos discutiendo”, relató.

Luego, Vignolo confesó las sensaciones que tuvo tras esa charla con el laureado futbolista: “Yo cerré el vidrio, agarré la 25 de mayo, el siguió, y dije: este tipo tiene el fuego sagrado encendido. Caliente porque erró dos goles contra Atlético Tucumán, en un partido que a Boca no le cambiaba la vida. Y que Boca ganó. Dije: este pibe está recontra metido, comprometido, y Boca tiene Tevez para rato”.

Finalmente, el periodista se aventuró a pensar qué hubiera pasado si la misma escena hubiera ocurrido después del encuentro ante Unión de Santa Fe, donde Boca perdió 1 a 0: “Yo creo que si lo agarraba y le decía: che, ¿la estás pasando bien? No quiero jugar más”.

