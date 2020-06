La impresionanate lesión en la mano del famoso skater Tony Hawk

El skater publicó cómo le quedaron sus dedos fracturados después de una caída. Crédito: Instagram @tonyhawk

El skater estadounidense de 52 años Tony Hawk compartió en sus redes las impresionantes imágenes de una lesión en la mano que le dejó la fuerte caída que sufrió mientras patinaba.

Hawk mostró no solo cómo le quedó la mano sino que también se animó a compartir capturas de las radiografías médicas que se hizo y que exponen la extraña posición en que le quedaron los dedos tras la fractura.

De hecho, en uno de los posteos el profesional del skate contó que los médicos tuvieron que cortarle su anillo de casamiento antes de recolocarle los dedos, que, según expresó, aún los tiene "doloridos, rígidos e hinchados, pero mayormente funcionales".

Otra radiografía de cómo le quedó la mano a Tony Hawk. Fuente: Instagram

La radiografía de cómo le quedó la mano a Tony Hawk. Fuente: Instagram

Sobre el accidente, el deportista contó: "La pista era pequeña y no usé protecciones completas. La sesión fue divertida hasta que de repente me encontré en el fondo de la pista con los dedos doblados en nuevas direcciones. Fue entonces cuando lamenté no usar todas las protecciones".

A pesar de los daños que le causó la caída, Hawk escribió: "Todavía amo mi trabajo". En el primer posteo que publicó durante el fin de semana, compartió una foto con cara de incredulidad, con su dedo del medio levantado y, con un emoticón, manifestó: "Fuck you 2020".

El skater mostró cómo le quedó la mano post caída. Fuente: Instagram

Tony Hawk fue noticia el mes pasado cuando la firma Activision confirmó el regreso de la saga del videojuego Tony Hawk's Pro Skater 1 y 2, juntos, en formato remasterizado para PlayStation 4, PC y Xbox One. Estará disponible desde el próximo 4 de septiembre.

La noticia fue recibida como trending topic en la Argentina y varios países del mundo y anunciada durante la Summer Game Fest, el evento digital del creador de los Video Game Awards Geoff Kighley. El juego original había sido lanzado en 1999 de la mano de Neversoft que ahora tendrá otra reversión tras la reedición de 2012 para PS3, Xbox 360 y PC.