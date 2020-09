La increíble anécdota de Diego Maradona con Ricardo Darín: "Sos un distinto"

Ricardo Darín participó de 90 Minutos de Fútbol, donde hizo reír a todos los presentes. Crédito: captura tv

En una entrevista con el programa 90 Minutos de Fútbol, en Fox Sports, Ricardo Darín contó una anécdota que vivió con Diego Maradona durante un partido, en la que el 10 hizo una apreciación sobre su forma de jugar.

"Ricardo Darín, el último wing derecho de la Argentina", decía el graph del archivo que pasaron en el programa con el actor y otros colegas suyos jugando uno de los tantos partidos de fútbol a beneficio que disputaban en el pasado. Después de mirar las imágenes, el conductor Sebastián Vignolo le preguntó: "¿Te acordás de eso, Ricardo?".

En tanto, el intérprete de 63 años recordó la habilidad de Carlín Calvo, quien se lució en el partido transmitido, para jugar a la pelota. "Era un fenómeno, bastante calesitero, como Norbertito Díaz, pero muy bueno. El habilidoso cuando no se siente muy acompañado se queda con la pelota para él", apreció el actor.

Sin embargo, Oscar Ruggeri desvió el foco de Calvo e interpeló a Darín: "¿Pero vos por qué la largabas tan rápido, Ricardo?". A lo que el apodado "Bombita" -por su personaje en Relatos Salvajes- alegó que "lo único que tenía era velocidad". "Velocidad y suerte", expresó y despertó la risa de los periodistas de 90 Minutos.

Fue entonces cuando el ícono del cine argentino se animó a contar una anécdota con el Diego. "Una vez, Maradona me tiró un pelotazo y me pegó en la nuca. Llegué antes que la pelota y después me verdugueaba y me decía: 'Vos sos un jugador distinto'", comentó, risueño.

Darín recordó que "era una maravilla la cantidad de gente que iba" a esos partidos que se jugaban dos veces por fin de semana. "Estábamos convencidos de que éramos el Ajax", añadió y comentó que la única condición que los actores ponían era no jugar contra profesionales del fútbol.

En ese sentido, dijo que "todo el mundo" les quería ganar porque "era ganarles a los pibitos de la televisión".