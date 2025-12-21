Horario de los premios Olimpia 2025

Los premios Olimpia ya son una tradición en el deporte argentino. Cada fin de temporada se cierra con los galardones que entrega el Círculo de Periodistas Deportivos cuya atracción principal se centra en quién puede quedarse con la estatuilla de oro, es decir, quién es el mejor del año.

En 2024 el máximo galardón quedó en las manos de Franco Colapinto, tras su arribo a la Fórmula 1, mientras que para 2025 suenan fuerte las nadadoras Macarena Ceballos y Agostina Hein, el también piloto Agustín Canapino y por supuesto, Ángel Di María, por su regreso al fútbol argentino tras una década y media en el exterior.

Ángel Di María volvió al fútbol argentino y brilló con Rosario Central: fue campeón de liga, por ser el mejor de la Tabla Anual Marcelo Manera

La ceremonia de premiación se llevará a cabo en la Usina del Arte de Buenos Aires, desde las 21 (horario argentino), momento en el que también se abrirá la transmisión televisiva a cargo de TyC Sports. Se reconocerán a los mejores atletas de la temporada en 43 disciplinas.

Cómo ver online los Premios Olimpia 2025

La ceremonia que reconoce a los deportistas argentinos más destacados del año se llevará a cabo este lunes en la Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires. Inicia a las 21 (horario argentino) y se podrá ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online siendo cliente de Flow, DGO o Telecentro Play.

Agustín Canapino, campeón de TC 2025, es uno de los candidatos al Olimpia de Oro Prensa ACTC

Todos los nominados a los Premios Olimpia 2025