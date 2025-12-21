LA NACION

Horario de los premios Olimpia 2025

Este lunes se reconocerán a los mejores atletas argentinos del año, galardonados por el Círculo de Periodistas Deportivos; hay cuatro candidatos fuertes a la estatuilla dorada

Franco Colapinto se quedó con el Olimpia de Oro en 2024, tras su irrupción vertiginosa en la Fórmula 1
Franco Colapinto se quedó con el Olimpia de Oro en 2024, tras su irrupción vertiginosa en la Fórmula 1

Los premios Olimpia ya son una tradición en el deporte argentino. Cada fin de temporada se cierra con los galardones que entrega el Círculo de Periodistas Deportivos cuya atracción principal se centra en quién puede quedarse con la estatuilla de oro, es decir, quién es el mejor del año.

En 2024 el máximo galardón quedó en las manos de Franco Colapinto, tras su arribo a la Fórmula 1, mientras que para 2025 suenan fuerte las nadadoras Macarena Ceballos y Agostina Hein, el también piloto Agustín Canapino y por supuesto, Ángel Di María, por su regreso al fútbol argentino tras una década y media en el exterior.

Ángel Di María volvió al fútbol argentino y brilló con Rosario Central: fue campeón de liga, por ser el mejor de la Tabla Anual
Ángel Di María volvió al fútbol argentino y brilló con Rosario Central: fue campeón de liga, por ser el mejor de la Tabla Anual

La ceremonia de premiación se llevará a cabo en la Usina del Arte de Buenos Aires, desde las 21 (horario argentino), momento en el que también se abrirá la transmisión televisiva a cargo de TyC Sports. Se reconocerán a los mejores atletas de la temporada en 43 disciplinas.

Cómo ver online los Premios Olimpia 2025

La ceremonia que reconoce a los deportistas argentinos más destacados del año se llevará a cabo este lunes en la Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires. Inicia a las 21 (horario argentino) y se podrá ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online siendo cliente de Flow, DGO o Telecentro Play.

  • TyC Sports.
  • Flow.
  • DGO.
  • Telecentro Play.
Agustín Canapino, campeón de TC 2025, es uno de los candidatos al Olimpia de Oro
Agustín Canapino, campeón de TC 2025, es uno de los candidatos al Olimpia de Oro

Todos los nominados a los Premios Olimpia 2025

  • Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco, Faustino Oro
  • Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailín Pérez, Kevin Vallejos
  • Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina
  • Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto
  • Básquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza
  • Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio
  • Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar
  • Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez
  • Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice
  • Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz, Micaela Guimarey
  • Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar
  • Deportes de invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra
  • Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz
  • Esquí náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis
  • Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello
  • eSports: 9zteam, Shindengg, Leviatangg, Kkruesports, Bestia_corp y Teamisurus -el ganador lo elige el público en una votación-.
  • Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes
  • Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda
  • Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe
  • Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo
  • Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban
  • Hockey sobre césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago
  • Hockey sobre patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero
  • Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio
  • Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco
  • Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano
  • Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín PerroneNatación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia
  • Pádel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia
  • Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri
  • Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez
  • Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme, Facundo Taberna
  • Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón
  • Polo: Adolfo Cambiaso (h), Adolfo Cambiaso (n) y Bartolomé Castagnola.
  • Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez, Agustín Anesse, Martín Mansilla, Marcos Rojas
  • Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya
  • Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz
  • Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz
  • Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos
  • Tenis de mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo
  • Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo
  • Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle
  • Vóleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser
  • Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo
