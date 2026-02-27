La increíble caída de Lionel Messi, derribado por un fanático en medio de un partido amistoso

A esta altura, ya no es novedad la idolatría que despierta Lionel Messi donde quiera que vaya. No fue la excepción su paso por Puerto Rico, escenario de un amistoso entre Inter Miami, su equipo, e Independiente del Valle, de Ecuador. Tan cierto como que, a veces, y como lo dice el dicho, “hay cariños que matan”. Le sucedió al “10″ de la selección argentina, cuando iban 43 minutos del segundo tiempo, y aunque todavía faltaba un poco para el final, los hinchas empezaron a meterse dentro del terreno para conseguir una selfie con el capitán del campeón de la MLS.

Messi, cordial, no negó la foto con el simpatizante. Pero el entusiasmo se extendió, otro hincha entró corriendo para abrazar al crack argentino, y uno más se sumó para derribar en la misma acción a Messi y a uno de los fanáticos; por suerte, una acción sin consecuencias para el físico del “10″.

Justamente, un gol de penal de Lionel Messi le dio el triunfo a Inter Miami por 2-1, en el amistoso disputado el jueves por la noche ante Independiente del Valle, en un duelo en el que los dos conjuntos cometieron el grueso error de jugar con camisetas oscuras, por lo que no era nada sencillo distinguirlos.

Messi, que ingresó como suplente en el inicio de la segunda mitad, convirtió el gol de la victoria a los 25 minutos, en medio del entusiasmo de los cerca de 20.000 espectadores en la ciudad de Bayamón, que no dejaron de ovacionar al ídolo argentino en cada acción en la que participó.

Inter abrió el marcador a los 16 minutos con gol del también argentino Santi Morales, tras una asistencia del uruguayo Luis Suárez, mientras que el internacional ecuatoriano Patrik Mercado señaló el empate transitorio a los 17.

El festejo de Santi Morales, autor del primer gol de Inter Miami Inter Miami

Este ensayo, que estaba programado para el 13 de febrero, pero fue retrasado por una dolencia muscular de Messi, comenzó con una hora de retraso en el estadio Juan Ramón Loubriel.

La demora se debió aparentemente a la falta de entendimiento entre los equipos respecto de los uniformes. Lo insólito es que ninguno tenía una indumentaria alternativa, lo que acabó por provocar que ambos vistieran con un color oscuro muy similar, que podía confundir a jugadores y espectadores.

Javier Mascherano, el entrenador del Inter, únicamente mantuvo a dos titulares (Yannick Bright e Ian Fray) respecto de la formación que cayó el sábado pasado por 3-0 ante Los Angeles FC en la jornada inaugural de la MLS.

Parece que son todos del mismo equipo, pero... no: jugadores del Inter Miami e Independiente del Valle discuten en medio del amistoso en Puerto Rico Leopoldo Smith - Getty Images South America

El veterano Luis Suárez fue el capitán de las Garzas en el arranque del encuentro y se mostró muy activo en los primeros minutos. Justamente el delantero uruguayo dio origen al primer gol, con una asistencia a espaldas de la defensa ecuatoriana para el ingreso de Morales, de 19 años, que eludió el arquero y abrió la cuenta.

La respuesta ecuatoriana no tardó ni un minuto en llegar con otro contragolpe encabezado por Matías Perelló, que asistió y dejó a Patrik Mercado en un mano a mano con el arquero Rocco Ríos Novo para estampar el 1-1 con un disparo cruzado.

Mientras el duelo se calentaba sobre el césped, con un breve altercado entre Suárez y Jordy Alcívar, desde las tribunas se reclamaba con cánticos el ingreso de Messi.

Puerto Rico de rosa esta noche 💗 pic.twitter.com/ek1WqxINpE — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 27, 2026

El argentino fue ovacionado en el momento de empezar el calentamiento a cinco minutos del descanso, junto a su compatriota Rodrigo De Paul, y entró de cambio para la segunda mitad en lugar de Santi Morales.

Rocco Ríos Novo tuvo que intervenir en varias ocasiones para conservar un empate, que finalmente se quebró con el penal anotado por Messi con un disparo casi al ángulo superior izquierdo.

Repletas de camisetas rosas del Inter, las tribunas estallaron de entusiasmo en el tramo final del partido, que tuvo que ser detenido por el ingreso incontenible de varios fanáticos en el terreno de juego. El delantero paraguayo Carlos Cocoliso González, con pasado reciente en Newell’s, desperdició la última ocasión de evitar el triunfo del Inter, y Maxi Falcón despejó sobre la línea. Así, Inter Miami cerró la gira de amistosos, ya con la cabeza puesta en el derbi de Florida, el domingo próximo, frente a Orlando City.