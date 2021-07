La indignación de una atleta paralímpica cuando criticaron el largo de sus shorts

Olivia Breen, una atleta paralímpica británica, reveló que se quedó “sin palabras” después de que una oficial de la competencia hizo un comentario inoportuno sobre su indumentaria.

Breen, de 24 años, quien tiene parálisis cerebral, está en plena preparación para competir en los Juegos Paralímpicos de Tokio que se realizarán desde el 24 de agosto hasta 5 de septiembre en Japón.

La situación que descolocó a la deportista ocurrió el domingo pasado en la prueba de salto en largo en el England Athletics Championships, que se celebró en la ciudad de Bedford, cuando fue abordada por una funcionaria del evento que le dijo que su pantalón era “demasiado corto e inapropiado”.

La atleta, nacida en Gales, llevaba puestos unos shorts de competición marca Adidas que usó durante “muchos años” y se indignó porque cuestionó si un atleta masculino habría recibido los mismos comentarios despectivos.

Breen, quien también compite como velocista, hizo su descargo en las redes sociales. “Siempre estoy agradecida a los increíbles voluntarios que ofician en los eventos de atletismo. Hacen un trabajo increíble y hacen posible que compitamos. Sin embargo, esta noche estoy decepcionada porque cuando terminé de competir en salto en largo, una de las juezas consideró necesario informarme que mi pantalón era demasiado corto e inapropiado. Me quedé sin palabras”, escribió la atleta en su cuenta de Instagram.

Y continuó con su argumento: “Llevo muchos años usando el mismo pantalón que está diseñado específicamente para competir. Espero usarlos en Tokio. Este incidente me hizo cuestionarme si un competidor masculino hubiera sido criticado de la misma manera”.

Para finalizar, Breen expresó su deseo de que estas situaciones no se repitan en un futuro. “Espero que ninguna otra atleta tenga problemas similares. Reconozco que debe haber normas en relación con la indumentaria, pero las mujeres no deben sentirse atemorizadas por lo que llevan puesto cuando compiten, sino que deben sentirse cómodas y tranquilas”, manifestó.

Según la página web del ente rector del atletismo en Gran Bretaña, las normas no proporcionan ningún detalle sobre las dimensiones ni tipos de ropa aptos para la competencia. “En todas las pruebas, las competidoras deben llevar al menos una remera y un pantalón corto (o una indumentaria equivalente) que estén limpios y que estén diseñados de forma que no resulten desagradables, incluso cuando están mojados”, aclara el sitio de UK Athletics.

En diálogo con Daily Mail, Breen aseguró que tiene la intención de presentar una queja oficial al ente rector del atletismo británico por el comentario desagradable que recibió de parte de la oficial de la competencia.

En las redes sociales, varios deportistas apoyaron a la atleta paralímpica. La lanzadora de bala británica Amelia Strickler, de 27 años, sostuvo: “Las atletas no deberían ser objeto de estas críticas cuando ya existe tanta presión sobre las mujeres para que sean ‘perfectas’. Estamos ahí para competir. ‘¿No te gusta la ropa? No lo hagas’. No necesitamos que los funcionarios añadan un estrés innecesario en esos momentos”.

Jazmin Sawyers, atleta olímpica británica de salto en largo, respondió la publicación de Breen. “Estos pantalones son estándar y los usan todos. La jueza estaba completamente fuera de lugar y no tenía ningún derecho a hacer un comentario como ese”, indicó.

La velocista Amy Hunt también comentó la publicación de Breen y defendió a su compañera de equipo. “Estás absolutamente fabulosa con ese pantalón. No es el trabajo de una oficial vigilar tu cuerpo y no está bien que sugiera que tu indumentaria (estándar y ampliamente usada) es inapropiada”, expresó.

Breen agradeció las mensajes de aliento que recibió y publicó una foto de la competencia del fin de semana. “Gracias a todos por todos sus adorables muestras de apoyo y lamento saber que esto también les pasó a tantas otras personas”, concluyó.

