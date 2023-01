La insólita frase que le dijo el DT de San Lorenzo a un jugador del plantel: “Fuiste más tendencia que Messi”

escuchar

El director técnico de San Lorenzo, Rubén Darío Insua, contó este lunes por la noche la desopilante frase que le dijo a un jugador de su equipo, Agustín Martegani, después del triunfal debut del Ciclón frente a Arsenal por 1 a 0 en condición de local.

El mediocampista es uno de los futbolistas más codiciados del conjunto azulgrana, y en los últimos tiempos fue vinculado con varios clubes para ser transferido, entre los cuales se encuentra Racing. Por eso, el DT le dijo a Martegani: “Fuiste más tendencia (en las redes sociales) que (Lionel) Messi”.

“Me preocupó esto. Escuchando la transmisión, dice quien tenia la información de San Lorenzo: ‘Martegani se puede ir a Racing’. Te juro, Ruben, ahí paré. Dije: ‘¿Cómo le va a comprar un jugador Racing?’ ¡Un jugador importante!”, le consultó Sebastián Vignolo, conductor de Equipo F (ESPN), a su invitado.

En ese momento, Insúa respondió: “Después del partido hablaba con él. Le digo: ‘Los últimos tres meses fuiste más tendencia en Twitter vos que Messi’. Cualquier ruido, Martegani aparecía. Y se reía, él”. Allí, Vignolo le preguntó: “¿Se puede ir a Racing?”.

Dubitativo, Insúa respondió: “No, no creo. A mí me parece que el club no va a vender jugadores. Esto es lo que yo creo. A mí me parece que San Lorenzo tiene una camada de ocho o jugadores jóvenes muy buenos, que el día que lo vendan, me imagino, los van a vender a Europa”.

Martegani, de 22 años, es una de las grandes promesas del club. Una vez finalizado el encuentro, el presidente de San Lorenzo, Horacio Arreceygor, admitió que la oferta de Racing es una de las más “firmes”.

La apreciación de Insúa sobre Martegani

Luego, Navarro Montoya le preguntó a Insúa “qué puede ser Martegani” como futbolista. El Gallego, allí, puso paños fríos. “Es un jugador joven, que todavía está en proceso de formación, de madurar. Ha hecho una buena pretemporada. Antes de irnos de vacaciones hablé con él para que haga mucho trabajo de fuerza, de gimnasio”.

A su vez, Insúa describió a Martegani como “un jugador de talento” que “en algunos aspectos, todavía no ha terminado de madurar”. A la vez, señaló que “tiene algunos rasgos distintivos”. “Está trabajando mucho en gimnasio, hizo una muy buena pretemporada, cambió todo su régimen alimenticio, está rápido, fuerte. Estoy seguro que Agustín va a tener un muy buen año” sentenció Insúa, quien espera que Martegani no se vaya de San Lorenzo.

Agustín Martegani podría irse a Racing @SanLorenzo

La decisión final se tomaría en estas horas. Tras la finalización del encuentro ante Arsenal, Martegani se expidió en su cuenta de Instagram con optimista mensaje. “Esto recién empieza. Vamos Ciclón. +3″.

