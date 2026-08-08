La insólita historia de la servilleta en la que Jorge Messi y el Barcelona firmaron el primer contrato de Lionel Messi

Este sábado 8 de agosto murió Jorge Messi. El padre del capitán de la selección argentina, de 68 años, se encontraba internado en un sanatorio de la ciudad de Rosario y falleció en las últimas horas, según pudo confirmar LA NACION. Luego de que trascendiera la noticia, muchos recordaron la ya conocida historia de la servilleta en la que él firmó el primer contrato de Lionel con Barcelona y eso dio comienzo a la historia del astro argentino en el mundo del fútbol.

La historia de Messi en el Barcelona se inició con una servilleta firmada por su padre (Foto: X)

La historia de la servilleta que cambió la historia del fútbol

Toda historia de amor tiene un inicio que puede inscribirse en pequeños detalles. El vínculo que unió a Lionel Messi con el Barcelona por casi 20 años empezó de una manera peculiar: su padre Jorge Messi firmó su primer contrato con el club catalán en un servilleta, dando comienzo a una leyenda de la historia del fútbol. Años más tarde, ese trozo de papel se subastó en casi un millón de dólares.

El contexto del acuerdo ocurrió el 14 de diciembre del año 2000 en Barcelona. Carles Rexach, secretario técnico del FC Barcelona, ante la presión de la familia Messi por la falta de definiciones, decidió asegurar la contratación del joven rosarino, quien por entonces tenía apenas 13 años.

El vínculo entre Messi y el Barcelona quedará para siempre en la historia (Foto: ESPN)

El directivo escribió el compromiso sobre una servilleta, debido a la ausencia de papel convencional en el lugar donde ocurrió la reunión. “En Barcelona, a 14 de diciembre del 2000 y en presencia de los Sres. Minguella y Horacio, Carles Rexach, secretario técnico del FC Barcelona, se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador Lionel Messi siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas”, redactó Rexach en aquel momento, según consta en ese documento improvisado.

La decisión del entonces director deportivo respondió a la necesidad de anticiparse a otros clubes que pretendían al futbolista. Rexach observó a Messi en acción durante unos minutos y entendió que la institución catalana debió cerrar el vínculo de inmediato. Pese a las dudas que existían en el entorno del club sobre la conveniencia de contratar a un niño tan pequeño, los agentes Josep Minguella y Horacio Gaggioli tomaron el riesgo personal de respaldar la operación.

Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia del club (Foto: FC Barcelona)

La servilleta funcionó como una garantía ante los nervios de Jorge Messi, padre del jugador, quien aguardaba una respuesta definitiva sobre el futuro de su hijo. Cabe destacar que en ese momento Lionel tenía que seguir un tratamiento médico para crecer, por lo que la urgencia de la familia era notoria.

El legado de aquel pacto improvisado resultó inmenso para el club catalán. Lionel Messi finalizó su etapa en Barcelona en 2021 tras establecer marcas históricas. El argentino se despidió con el récord de 782 partidos oficiales disputados con la camiseta blaugrana y se convirtió en el máximo goleador de la historia de la institución con 674 anotaciones en su haber. Además, ganó 4 Champions League con el conjunto catalán.

En 2024, la servilleta donde Carles Rexach, secretario técnico del FC Barcelona, firmó el compromiso original para incorporar a Lionel Messi cambió de dueño por 970 mil dólares. La subasta del objeto fue denominado “The napkin agreement”. El documento, que carece de valor formal pero posee un peso histórico incalculable, perteneció durante años a Gaggioli. La servilleta, que hoy forma parte de la memoria del deporte, pasó a manos de un comprador cuya identidad permaneció en reserva tras concretarse la transacción millonaria.

Messi ganó 4 Champions League con el equipo catalán (Foto: FC Barcelona)

La cifra alcanzada en la subasta refleja el valor que los coleccionistas otorgan a los elementos fundacionales de las carreras deportivas más destacadas. Aquel trozo de papel, nacido de una urgencia en un restaurante, marcó el inicio de una alianza que transformó al Barcelona y consolidó a Messi como una figura central del deporte mundiañl. Hoy, la servilleta descansa lejos de las vitrinas del Camp Nou, pero mantiene su estatus de pieza fundamental en la trayectoria del astro.