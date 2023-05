La insólita selfie que publicó Erling Haaland en el vestuario tras la goleada del Manchester City ante Real Madrid

escuchar

Erling Haaland se convirtió en el delantero más temido en el mundo del fútbol por su capacidad goleadora. Ante cada ataque, su presencia impone respeto y mucha precaución para los defensores. El noruego de 1.94 centímetros suele sacar ventaja con su porte físico y es fácilmente identificable por su cabellera rubia.

Tras el triunfo categórico del City ante el Real Madrid, por la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League, Haaland decidió utilizar su cámara del celular y sacarse una selfie, donde una persona busca enfocarse en primer plano. Al publicarla en su Instagram, un detalle llamó poderosamente la atención: su rostro no estaba centrado en la foto, por ende, tanto la nariz como la boca, se ven de manera desproporcionada como si estuviera retocada con el zoom.

La selfie de Erling Haaland

Acompañada de la selfie, el atacante de 22 años añadió la frase “So happy FYI” que al traducirse al español significa “Estoy contento, para su información (For Your Information)”. Al poner el texto parecería ser que no fue una foto casual que se le escapó; sin embargo, causó gracia entre los seguidores porque no es la imagen que muestra su mejor perfil.

Además, en su feed, Haaland se tomó unos minutos para publicar otra instantánea donde se lo ve sonriente y eufórico, con la bandera de su país, tras una contundente goleada que deposita a los Citizens en la final ante el Inter de Milán. “Come on”, añadió, que al castellano significa “Vamos”, en un claro gesto de felicidad por lo obtenido hasta el momento.

A pesar de no haber convertido en la goleada ante el Merengue, un hecho curioso debido a sus registros totalmente impactantes, Haaland se mostró al servicio del equipo con varios movimientos que permitieron arrastrar marcas y liberar espacios para que sus compañeros puedan lucirse.

La foto de un triunfo histórico

Luego de una victoria resonante, los clubes de fútbol suelen utilizar sus redes sociales para mostrar qué impacto generó en los jugadores. Tal como hizo Haaland con su particular selfie, la cuenta de Instagram de los Citizens se encargó de mostrar el semblante de los deportistas tras una goleada histórica ante el Real Madrid por 4-0 con goles de Bernardo Silva, por duplicado, Militao en contra y Julián Álvarez.

En un vestuario donde las sonrisas estuvieron presentes, la foto reunió a todos los jugadores del plantel profesional que posaron con sus brazos al aire, en símbolo del esfuerzo que realizaron en el campo de juego para doblegar al conjunto español, quien se destacó durante los años en eliminar rivales de fuste en la competencia más importante de Europa.

Con 350 mil likes en el posteo, se observa a Pep Guardiola también entremezclado con los jugadores en un claro símbolo de la unión que generó su llegada, en un grupo que se mentaliza desde el principio de temporada en luchar por todos los títulos que se interpongan en su camino. Ahora, solamente falta un paso de cara a poder levantar por primera vez la Orejona: vencer en la final al Inter de Milán de Lautaro Martínez.

