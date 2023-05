Casados con hijos llega a Netflix: la plataforma ofrece todos los capítulos de Los Argento desde hoy

escuchar

El hecho de que la ficción argentina en la TV abierta no está pasando por su mejor momento no es un secreto para nadie. Tampoco lo es que las plataformas de streaming parecen ser el espacio elegido por los creadores e intérpretes locales para producir sus proyectos más ambiciosos. Sin embargo, hasta ahora la pantalla chica tradicional mantenía su lugar como el hogar de fenómenos irrompibles como el de Casados con hijos, la sitcom criolla protagonizada por Guillermo Francella y Florencia Peña . Un ejemplo de esos ciclos a los que el paso del tiempo y los cambios de época no le restaron el interés del público, la comedia adaptada de la ficción norteamericana de fines de los años 80 Married with Children logró durante años ser una fuente de rating aparentemente inagotable para Telefe. Esa fuente de popularidad que en el último tiempo también se trasladó al escenario gracias a su versión teatral, ahora probará suerte en Netflix.

No seas pelotucho, no te pongas planes para hoy que tengo el mejor: Casados con hijos estará disponible hoy a las 22. pic.twitter.com/WAoHGdksdj — CheNetflix (@CheNetflix) May 17, 2023

El servicio de streaming anunció que desde hoy, a las 22, las cinco temporadas completas de Casados con hijos estarán disponibles en su plataforma. Una apuesta de programación que confirma una vez más la constante mutación de Netflix en busca de ampliar su oferta mucho más allá de los consumidores de series y las temáticas de nicho. Si el suceso de las plataformas de streaming se construyó gracias a la especificidad de sus contenidos y la posibilidad de ofrecer algo distinto a los canales de televisión de aire obligados por su modelo de negocios a pensar siempre en propuestas que atrajeran a la mayor cantidad de espectadores posibles, ahora todo indica que el negocio de la TV por demanda cambió su estrategia. La llegada de Casados con hijos a Netflix parece alinearse con la estrategia de programación que llevó a incluir entre sus propuestas a telenovelas exitosas de la TV abierta -Pasión de gavilanes. que hoy ocupa el sexto puesto en el ranking de las series más vistas de Netflix por los suscriptores argentinos. lleva más de tres meses entre las diez preferidas del público local-, con resultados óptimos para la plataforma.

Luisana Lopilato y Florencia Peña en la sitcom estrenada en Telefe Netflix

La incógnita ahora es si el particular formato de la sitcom que Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón adaptaron del original norteamericano tendrá la misma suerte como contenido on demand de la que tuvo en la TV. Es que uno de los mayores atractivos de la serie que Telefe estrenó en 2005 es su naturaleza caótica y poco seriada, unas características que funcionan muy bien para la televisión lineal, pero que no suelen ser elementos fundamentales en los contenidos presentes en los servicios de streaming. Las aventuras cotidianas de los Argento en los episodios de poco menos de media hora están sostenidas más por la química y el vínculo entre sus personajes, que en la historia que cuentan y en principio no parecen material demasiado apto para maratonear.

Los Argento, de la TV de aire al streaming Netflix

Claro que la experiencia indica que Casado con hijos se especializa en superar hasta a las más optimistas expectativas. Así sucedió desde su primeros tiempos en Telefe. De abril a diciembre de 2005 con 143 emisiones a las 23, la comedia sumó un promedio de rating de 17, 1 puntos, una cifra bastante modesta para la época que hoy equivaldría a un éxito indiscutido. Eran otros tiempos y la única competencia que tenían los canales de aire se libraba entre ellos y, en mucha menor medida, las señales de cable que de todos modos no afectaban de modo considerable las medidas de audiencia. Por eso mismo, aunque el programa no había alcanzado los números esperados consiguió una segunda temporada que con un nuevo horario, 21,30, más amigable para ser visto en familia, logró un promedio de audiencia de 21,7 puntos, una notable mejoría que preanunció el fenómeno que vendría después. Con los años, lejos de perder fuerzas Casados con hijos fue sumando espectadores e interés del público como demostró su inmensamente exitosa temporada teatral que con 95 funciones fue vista por 195 mil espectadores y que ya planea una nueva temporada en Córdoba durante las vacaciones de invierno. Pero antes, claro, instalados en la plataforma de streaming Los Argento intentarán conquistar una nueva frontera.