Daniela Giménez, la nadadora paralímpica chaqueña que está clasificada para los próximos Juegos Olímpicos, contó que sus padres no le hicieron caso a las recomendaciones de un médico

La nadadora paralímpica Daniela Giménez fue invitada al programa ESPN Fútbol Club Show que conduce Alejandro Fantino y contó la decepcionante predicción que le dijo un profesional de la salud cuando era chica.

"No hay una historia deportiva en empezar a nadar, tiene más que ver con la discapacidad y este tema de 'no va a poder'. Un médico les dijo a mis viejos que tenían que aceptar que la nena va a ser dependiente de alguien toda su vida", contó Giménez.

La nadadora, que no tiene una de sus manos, explicó que lo que le dijo ese profesional tiene que ver con la ignorancia que existe sobre el tema. "Es lamentable, pero hay que hablar del problema para poder modificarlo. Mis viejos por suerte nunca se quedaron con eso", recalcó.

Luego, la chaqueña que está clasificada para los próximos Juegos Olímpicos, recordó uno de sus viajes a Buenos Aires por consulta médica en el que recibió una tarjeta de una ortopedia. "Ahí mis viejos me compraron el regalo más caro que tuve en mi vida, que fue una mano ortopédica", dijo Giménez en tono de broma.

"Cada persona tiene su relación con su cuerpo y sobre todo cuando se tiene una discapacidad. Yo siempre usé mucho mi muñón para hacer todo. Y de repente tener una mano que era estética era incómodo", señaló la joven atleta.

Seguidamente, la nadadora contó que durante su infancia junto a sus hermanos solían hacer bromas para naturalizar la dificultad e incluso llegaron a tirar su mano ortopédica desde la planta alta de su casa hacia el living cuando la familia recibía visitas.

Giménez destacó sus inicios en la natación: "Iba a un colegio que en Educación Física hacíamos yoga; y yo competía en yoga, que no lo hace nadie. La directora del colegio les dijo a mis viejos que me llevaran a hacer un deporte individual para que no me sintiera avasallada por un grupo. No sé quién les dijo natación, a mí nunca me preguntaron. Me tiraron a una pileta y ahí arranqué", recordó la nadadora.

"Las limitaciones te las ponen los de afuera, excepto algunas notas en la flauta dulce que no llego", bromeó Giménez. "Tuve la suerte de nacer en la familia en donde nací y con la personalidad que nací. Soy la menor de cuatro hermanos y nunca se me puso un límite físico", remarcó Giménez que, entre otros logros, participó de los Juegos Paralímpicos de Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

La joven, además, obtuvo las Regatas de Oro en 2010 y 2012 y el premio Olimpia 2015 en deporte adaptado y fue premiada en torneos sudamericanos y mundiales.