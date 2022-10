La irónica respuesta de Juan Román Riquelme a las críticas de Mauricio Macri y qué dijo sobre la continuidad de Hugo Ibarra y Agustín Rossi

escuchar

Después de que Boca se consagrara campeón de la Liga Profesional y en la previa del partido contra Patronato por una de las semifinales de la Copa Argentina, habló el presidente del club, Juan Román Riquelme. El exdiez del Xeneize no solo lanzó una irónica respuesta para el antes titular de la entidad Mauricio Macri, quien lo fustigó en su último libro, Para qué, sino que también adelantó si buscarán la continuidad del DT Hugo Ibarra, y del arquero y figura de Boca, Agustín Rossi.

En primer término, Riquelme dijo que no escuchó las críticas de Macri, cuando fue consultado sobre las expresiones que vertió en el libro que el fundador de Pro presentó en La Rural, donde habló de una supuesta difícil relación entre Riquelme y en el entonces director técnico Carlos Bianchi, a quien aseguró haberle dado consejos sobre cómo jugar contra el Palmeiras en la Copa Libertadores de 2000.

“En la vida hay que ser agradecidos de que Bianchi fue técnico de nuestro club. Yo voy a estar eternamente agradecido a Carlos, tuvimos la suerte de compartir muchas cosas y seguramente si no tendría la suerte de haber sido dirigido por él, que nos enseñó a competir, por ahí no estaría hablando con ustedes”, aseguró Riquelme en Radio La Red, luego de Macri escribiera que él le hacía “desplantes” a Bianchi y que era un jugador “desafiante y reacio”.

En ese sentido, el presidente de Boca dijo que gracias a Bianchi y a sus entonces compañeros la gente del club lo quiere mucho. “Si Macri terminó en el lugar que terminó es porque le debe mucho a Bianchi, es al revés eso, sin dudas. Si Bianchi no hubiese sido el técnico de Boca, a Riquelme no lo querrían tanto y Macri no hubiese tenido la carrera que tiene”, aseguró.

Las negociaciones con Rossi

Ya abocado a la cuestión futbolística, despejó dudas sobre si la comisión directiva pretende que Rossi siga vistiendo la camiseta azul y oro tras una dura negociación que todavía no tuvo ninguna definición. “Nosotros siempre lo vemos con ilusión y con que vamos a tener mucho tiempo más. Entendemos que puede tener ilusión de ir a jugar a Europa, de un montón de cosas. Nosotros hemos hecho el ofrecimiento hace varios meses atrás. Después uno mucho mayor al que le hicimos en su momento, dijo que lo iba a pensar”, detalló, a la vez que se quejó por parte del tratamiento mediático de esas conversaciones con el arquero titular.

Dijo además que Rossi les dio a entender a los jugadores del plantel que pretendía un contrato por “un tiempo menor al que Boca le ofreció” y marcó: “Esperemos ahora reunirnos con el representante de Agustín y que entre todas las partes podamos encontrar una solución, y que él se pueda quedar con nosotros y esté contento, que es lo más importante”.

Agustín Rossi es uno de los jugadores más respaldado por los hinchas

Así se mostró esperanzado de retenerlo en el club. “Después, si no nos podemos poner de acuerdo hay que tomar las cosas con clama. Nosotros sin dudas vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance y él nos dirá qué pretende, y veremos si se puede poner de acuerdo o no”, indicó, para despejar versiones sobre qué grado de esfuerzos hace la comisión para mantener a Rossi en el plantel.

Qué pasará con Ibarra

En tanto, también se refirió a Ibarra, quien llegó como DT interino para reemplazar a Sebastián Battaglia, pero se aferró a su rol el pasado domingo, cuando Boca salió campeón pese a empatar con Independiente en Avellaneda en la última fecha. “Yo veo que Hugo está disfrutando mucho, se lo ve muy feliz. Es un amigo mío, a mí me da mucha felicidad verlo a él”, dijo. “Miguel Russo fue muy importante para nosotros, nos acomodó un montón de cosas y él sabe que le voy a estar agradecido. Después Sebastián lo ha hecho bien y Hugo está haciendo lo mismo”, enumeró.

Fue en ese momento en que aseguró que buscarán que Ibarra siga frente al plantel. “Estamos muy contentos y ojalá que podamos tenerlo por mucho tiempo, vamos a disfrutar”, indicó y acotó: “Es todo nuevo para él, no es fácil, pero tiene una ventaja: cuando habla se hace entender, es muy simple, y eso en el día de hoy es muy importante”.

Ibarra y Riquelme Archivo

Después, cuando le preguntaron si el DT “tiene chances de seguir”, Riquelme no dudó: “Siempre, sí. Estamos muy contentos con él, con su cuerpo técnico, con el grupo de jugadores que tenemos porque están ayudando mucho, disfrutado mucho, sintiendo cada vez más los colores de nuestro club. Se armó algo bueno y hay que disfrutar”.

También tocó varios otros temas durante la entrevista:

Sobre el partido que le dio el título a Boca

“Soy de pensar que las cosas siempre van a salir bien, siempre tengo fe en el equipo. Yo ya no juego más, así que entiendo que pasará lo que tiene que pasar, y confío en que siempre Boca va a terminar festejando. Ya cuando jugaba era de festejar poco los goles, así que imaginate ahora”.

“A nosotros nos tocó jugar con Gimnasia en el primer torneo que pudimos ganar y teníamos que esperar el resultado en Tucumán. Fue lo mismo que este año: el gol lo grita todo el estadio, pero yo estaba mirando el partido de Boca. Yo siempre presiento que va a pasar lo que tiene que pasar, lo importante es hacer tu trabajo. Tenemos que ser conscientes de que no hicimos un buen partido contra Independiente, esa es la verdad, teníamos que ganar ese partido. Nos costó mucho y al final tuvimos la suerte de que terminamos sumando más puntos que Racing. Eso quiere decir que algo mejor que el resto hicimos, pero también tenemos que saber que contra Independiente no jugamos un buen partido y que si queremos llegar a la final de la Copa Argentina vamos a tener que mejorar”.

Sobre la semifinal de la Copa Argentina

“Sabemos que va a ser muy difícil, Patronato hace pocos meses nos c... a goles. Si queremos jugar la final vamos a tener que hacer un gran partido y competir al máximo. Si aflojamos un poco, ellos van a tener muchas chances. Esperemos que Boca haga un buen partido”.

Sobre la clasificación a la final de la Copa Libertadores femenina

“Sufrí más los penales de las chicas que los del domingo. Estamos muy felices porque llegar a la final de la Copa Libertadores por primera vez es algo importante, las chicas estaban muy ilusionadas. Ayer me hicieron sufrir más que lo que me tocó el domingo”.

Sobre los críticos de su gestión

“Nosotros tuvimos la suerte de ser futbolistas muchos años en nuestro club. Y hay muchos periodistas que son los mismos que nos criticaron como jugadores. Eso es lo que queremos, porque si cuando nos tocaba jugar nos criticaban y ahora hablan maravillas, entonces pensarán que se amigaron con Román. Está clarísimo quiénes son empleados de la dirigencia anterior y quiénes no, es así de simple. Está bueno porque no les da vergüenza hacerlo clarito, que son contra nuestra y patean la pelota para ellos. Ojalá que sea siempre así. Boca ya sabe quién es cada uno, ya sabe que yo quiero al club igual que ellos”.

Sobre la presión que enfrentan los árbitros

“Nosotros tenemos que ayudar para que los árbitros sufran menos y que estén más tranquilos. En Europa toma una decisión un árbitro y a los 10 segundos se está jugando. Acá se tarda mucho, y eso hace que la gente presione mucho más, después el árbitro queda expuesto y da la sensación de que va a favorecer al que no le cobró. Esa mentalidad me parece que hace que no podamos avanzar”.

