La mágica rutina de la joven gimnasta que encandiló a Michelle Obama

La joven promesa de la gimnasia artística estadounidense Nia Dennis se lució en su última presentación en el Pauley Pavilion de Los Ángeles (Instagram)

Se llama Nia Dennis, tiene 21 años y su última presentación es un fuego que arde en las redes sociales: ya generó millones de reproducciones y atrajo los elogios de diversas personalidades de los Estados Unidos, en donde la consideran una de las grandes promesas de la gimnasia artística.

Dennis compite en las categorías mayores de la gimnasia artística femenina desde 2015 e integró el Equipo Nacional de los Estados Unidos de 2012 a 2016, año en que se rompió el tendón de Aquiles. A partir de ahí, la joven de Columbus, Ohio, empezó a trabajar en su recuperación. Actualmente integra el equipo UCLA Bruins de la Universidad de California (en donde estudia) y vive su momento de máximo esplendor.

En febrero de 2020, se lució con un puntaje de 9,975 en una rutina de piso de la conferencia Pacific-12 estadounidense, para la cual de fondo eligió un tema de Beyonce. Esa vez ofreció algunos vistazos de su espectacular técnica y carisma.

Pero su última presentación en la competición ya no deja lugar a dudas: Nia Dennis es el futuro (y presente, por qué no) de la gimnasia artística. No hace falta más que ver quienes fueron las personalidades que reaccionaron a su icónica rutina.

"¡Eso es lo que yo llamo feroz! ¡Eres una estrella!", escribió la ex primera dama Michelle Obama en Twitter al compartir la presentación del pasado 26 de enero. "Estoy sin palabras. Gracias reina", devolvió gentilezas Dennis.

No es para menos; el más importante de todos los reconocimientos había llegado dos días antes, cuando la 5 veces campeona del mundo y campeona olímpica en Río 2016, Simone Biles, se rindió a sus pies.

"Okay Dennis haz lo tuyo. ¡Esto fue muy divertido de ver! Sigue así", escribió la gimnasta más laureada de todos los tiempos sobre la última performance en el Pauley Pavilion de Los Ángeles.

Después de esa espectacular presentación, en la que puso a bailar a todo el público con la música de sus raíces afroamericanas (artistas como Kendrick Lamar, Missy Elliot, Beyoncé, Tupac, Megan Thee Stallion entre otros) Nia Dennis volvió a su eje.

"Todas estas personas increíbles de quienes obtuve inspiración, a quienes mire e idolatré, literalmente saben mi nombre. Esto es una locura, no podría estar más agradecida. Sinceramente, gracias por todo su amor", se expresó la joven gimnasta en Twitter.