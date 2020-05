El documental de Trinche Carlovich, una realización de Informe Robinson

Tras una larga lucha contra el cáncer, el 28 de abril murió en Madrid el ex futbolista y comentarista de radio y televisión Michael Robinson. El 8 de mayo, en Rosario, falleció Tomás Carlovich, el Trinche, luego de un brutal asalto en el que se golpeó la cabeza cuando le robaron su bicicleta. Tan triste como paradójico, apenas existieron diez días de diferencia en las desapariciones físicas de dos personajes al que los unió el amor por la pelota. Robinson, en definitiva, fue quien mejor supo retratar al crack del fútbol que en sus tiempos como jugador prefirió huirle al éxito. Una decisión que, de todos modos, no impidió agigantar su leyenda.

En España sienten por Carlovich la misma devoción que en la Argentina. Y desde el programa Informe Robinson viajaron a este país para contar su historia de una manera formidable. El documental fue emitido el 24 de noviembre de 2011 por el Canal+. Y rápidamente se convirtió en un éxito. El mito sobre su persona se hizo cada vez más grande tras su publicación. Un aura especial que traspasaba las fronteras. Todos sentían curiosidad acerca de la vida del "Trinche".

"En Rosario, Argentina, un nombre se transmite boca a boca de generación en generación, el de un futbolista que, para muchos aficionados, e incluso para el propio Diego, fue mejor que Maradona. Un talento que sólo jugó dos partidos en la máxima categoría, pero que ha sido elevado al rango de mito viviente. Una cosa de locos: la historia del Tomás Felipe "Trinche" Carlovich", así anunciaban en España el programa sobre el ídolo de Central Córdoba de Rosario.

En tanto que la última entrevista que brindó Carlovich fue hace un puñado de días en Súper Deportivo Radio, de Villa Trinidad. Allí, el ex futbolista habló de Diego Maradona, Claudio Caniggia, Marcelo Bielsa y Julio Grondona, entre otros.

El propio Maradona sentía devoción por la figura del "Trinche". Y así relató el rosarino su encuentro con el Diez. "Yo nunca le doy pelota a nadie, no me gustar cargosear y unos muchachos dirigentes de Central Córdoba me insistieron tanto para ir a ver al Diego al hotel cuando vino a Rosario, que les dije 'bueno, vamos a ir'. Entonces fuimos al hotel, con un amigo. Yo estaba a 20 metros. Diego que estaba rodeado de 15 o 20 personas y pasa "Fatu" Broun y me dice: '¿Qué haces acá?'. Yo le contesté que iba a ver al Diego, al único que podía ir a ver, pero que él me iba a sacar rajando. De golpe se me apareció en frente y lo primero que hizo fue acordarse de mi vieja. "Trinche, la c... de tu madre...". Entonces se vino, me abrazó, me empezó a hablar al oído y no paraba. Hasta me firmó una camiseta y me puso: "Trinche, vos fuiste mejor que yo...". Lo único que le pude contestar fue: 'Diego, ahora puedo partir tranquilo, vos fuiste lo más grande que vi en mi vida'. Me pasan cosas insólitas...".