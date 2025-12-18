Quién era el futbolista de Ecuador asesinado desde una moto

El defensor ecuatoriano Mario Pineida, una figura clave de Barcelona de Guayaquil y exintegrante de la selección ecuatoriana, murió en un violento atentado. El crimen se produjo mientras el jugador salía de un local junto a su esposa, quien también resultó víctima fatal. Las autoridades policiales centran la investigación en la posible conexión del suceso con la ola de violencia generada por el narcotráfico en el país.

¿Quién era Mario Pineida?

Mario Pineida, de 33 años, militaba por segunda vez en el club de Barcelona de Guayaquil desde 2023. El defensor integró el plantel de la selección ecuatoriana que disputó las Eliminatorias para los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.

GUAYAQUIL, ECUADOR - MAY 03: Mario Pineida of Barcelona SC looks on during a Copa CONMEBOL Libertadores 2023 Group C match between Barcelona SC and Palmeiras at Estadio Monumental Isidro Romero Carbo on May 03, 2023 in Guayaquil, Ecuador. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images) Franklin Jacome - Getty Images South America

Pineida fue un referente de Barcelona, club al que representó en 224 encuentros y para el que marcó tres goles. El jugador también tuvo una destacada participación en Independiente del Valle, donde acumuló 152 encuentros y anotó cuatro goles y donde completó su palmarés deportivo con nueve encuentros en El Nacional. Además de su trayectoria en Ecuador, el defensor jugó 24 partidos con la camiseta de Fluminense.

Una acción de juego en la que Pineida posiblemente fue recordado por los hinchas de Boca se remonta a 2021. En ese momento, el defensor jugaba en Barcelona y disputaba un partido por la Copa Libertadores que su equipo ganó 1-0.

El incidente de Mario Pineida con Miguel Ángel Russo en 2021

Pineida fue a luchar una pelota con Nicolás Capaldo cerca del sector donde se encontraba el banco de suplentes del equipo xeneize y en medio del forcejeo con el mediocampista, el impulso lo llevó a caer sobre el director técnico Miguel Ángel Russo, que perdió la estabilidad y cayó aparatosamente sobre el cuerpo del defensor. Enseguida, Russo se levantó junto al defensor e hizo señas al árbitro para indicar que todo estaba bien.

Cronología del asesinato de Mario Pineida

El suceso ocurrió a la salida de un local de alimentos al norte de la ciudad de Guayaquil. Cuando el futbolista, junto a su pareja, fueron víctimas mortales de un ataque. El crimen fue confirmado por el Ministerio del Interior, mientras que una unidad especial de la policía “está trabajando en el caso”, según la información oficial.

Una unidad especial de policial se encuentra investigando el caso MARCOS PIN� - AFP�

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por el primer agente policial que llegó al lugar, sujetos armados interceptaron a la pareja y abrieron fuego desde una motocicleta, lo que provocó un desenlace fatal. La madre del jugador, quien también se encontraba allí, resultó herida durante el ataque y la trasladaron a un hospital.

El club Barcelona de Guayaquil informó el deceso a través de las redes sociales. “Barcelona informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra”, indicó la entidad en su cuenta de la red social X.

El comunicado oficial del Barcelona de Guayaquil tras la muerte de Barcelona de Guayaquil (X: @BarcelonaSC)

El comunicado añade: “Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de esta institución, y nos enluta como familia barcelonista”.

El último mensaje de Mario Pineida en redes sociales

En las horas previas a su muerte, el futbolista compartió una historia en su cuenta de Instagram, dirigido a la directiva del club, donde los jugadores del plantel de Barcelona denunciaban el incumplimiento en el pago de sus sueldos, desde diciembre de 2024.

La última publicación de Mario Pineida en Instagram, antes de ser asesinado IG @donpine

El mensaje detallaba la situación por la que atravesaban los futbolistas y advertían a los hinchas y a “la opinión pública” que el plantel había decidido “no presentarse a los entrenamientos hasta que se regularicen los pagos” y que estaban “evaluando la posibilidad de no presentarse a jugar el fin de semana”, entre otros detalles. Nada relaciona los hechos del reclamo salarial con el crimen, por el momento, el comunicado quedó como el último mensaje del jugador, difundido en la mañana ecuatoriana.

La violencia que enfrenta Ecuador

El asesinato de Mario Pineida se inscribe en un contexto de creciente inseguridad en Ecuador, ya que afronta una espiral de violencia narco. El Observatorio del Crimen Organizado establece que Ecuador cerrará el año con la peor tasa de homicidios de Latinoamérica: 52 homicidios por cada 100.000 habitantes.

La violencia que afecta al país ya tuvo repercusión en el ámbito deportivo, ya que en septiembre pasado, tres jugadores de la segunda división del fútbol ecuatoriano fueron asesinados, uno de ellos murió presuntamente por un caso de apuestas deportivas. Un mes después, el futbolista local Bryan Angulo, que estaba sin equipo, resultó herido tras ser atacado a tiros.

