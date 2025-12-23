Un futbolista alemán de 34 años murió tras caer 70 metros desde un telesilla

Sebastian Hertner, futbolista alemán de 34 años, murió el domingo tras caer desde una altura de 70 metros mientras se trasladaba junto a su esposa en una aerosilla del centro de esquí Savin Kuk, al norte de Montenegro.

Según el portal BILD, el matrimonio se disponía a esquiar en el circuito que cuenta apenas con 4,7 kilómetros de pistas situadas entre los 1500 y 2000 metros de altura -cerca de Žabljak, en la cordillera de Durmitor-.

Alrededor de las 13 (hora local), Hertner y su pareja se subieron al teleférico. De repente, se produjo un desperfecto: uno de los cables de una aerosilla se desprendió e hizo que se deslizara con fuerza hacia atrás.

La estructura impactó de lleno contra ambos. Mientras que la mujer de 30 años quedó atrapada entre ambas aerosillas y sufrió un fractura en la pierna, el exfutbolista cayó al vacío y perdió la vida.

Tras el accidente, integrantes del servicio de emergencias local se desplazaron al centro de esquí, donde encontraron al deportista sin signos vitales y rescataron a su esposa, que fue trasladada a un hospital.

Hertner jugó profesionalmente en la Segunda División alemana para 1860 Múnich, Erzgebirge Aue y Darmstadt 98. Siguió su actividad en la Oberliga, donde se desempeñaba como capitán del ETSV Hamburgo.

También integró las selecciones juveniles Sub 18 y Sub 19 de Alemania, y compartió equipo, entre otros, con el campeón del mundo Christoph Kramer y con Felix Kroos, hermano de Toni Kroos.

ETSV Hamburgo publicó un comunicado en la red social Instagram, en el que despidió al joven futbolista.

“Con profunda tristeza debemos informar hoy que nuestro capitán Sebastian Hertner sufrió un accidente fatal durante sus vacaciones. Estamos consternados y profundamente apenados. Acompañamos con nuestro sentimiento a su familia y a sus seres queridos. Descansá en paz, Sebastian”, rezaba el escrito.

Otros clubes, en los que desarrolló etapas previas de su carrera, también dieron el pésame. SV Darmstadt 98 envió un mensaje de acompañamiento a su entorno y señaló que conservará un respetuoso recuerdo de su paso por la institución, mientras que el VfB Stuttgart, donde se formó en divisiones juveniles, lamentó su pérdida.

Medios deportivos alemanes resaltaron que quienes tuvieron el honor de jugar a su lado lo describieron como un futbolista respetado, de perfil bajo y muy integrado al grupo, una figura clásica del fútbol alemán, de formación sólida y con una trayectoria que, aun lejos de los flashes, se sostuvo con regularidad.