Jorge dijo que Maradona era "el hijo varón que Carlos [Bilardo] no tuvo"

El extécnico de la Selección Argentina Carlos Bilardo forjó con Diego Armando Maradona, quien murió hoy, una exitosa dupla que logró el Mundial 86, aunque también tuvo sus cortocircuitos. Tras conocerse el fallecimiento del ídolo, Jorge Bilardo dijo que a su hermano "le apagaron toda la televisión y le dijeron que se había cortado el cable", para que no se entere por los medios de la noticia, debido a que el exDT tiene complicaciones en su salud.

"Está en un departamento a la vuelta de la casa, con un enfermero, pero ya sabía el enfermero que cuando pasa cualquier cosa así hay que cortarle la televisión. Le cortaron la televisión, [le dijeron] que estaba el cable mal", agregó Jorge Bilardo, para Radio Provincia.

Dijo también que el exdiez de la Selección "es el hijo varón que Carlos no tuvo" y agregó: "Era un hijo para Carlos. Mirá que tuvieron peleas y todo". El hermano del director técnico relató que se conocían del barrio, cerca de la cancha de Argentinos Juniors, equipo en el que Maradona debutó, en los albores de lo que sería una exitosa carrera futbolística, sobre la que Jorge recordó anécdotas compartidas.

"Me acuerdo cuando fuimos en el '83 con Carlos, primero a Barcelona. Carlos lo agarró y le dijo 'bueno mañana vengo, te explico'. Y Carlos, como siempre, se iba. Y antes le dice 'te voy a decir una cosa, mirá que vas a ser el capitán, eh'. Y Diego lloraba", contó durante la entrevista, entre otros recuerdos.

"Cuando se casó hicimos los muebles, había una comunicación con Diego, siempre. Es muy fuerte", se emocionó Jorge, quien también remarcó las virtudes de Maradona "como tipo". En cuanto a ello, contó: "Estando en Nápoli no sabés a la gente que ayudó, iban los argentinos que se quedaban sin un peso y él les pagaba el pasaje. Yo le decía 'Diego, pará que te están comiendo'. También donaba a hospitales y nunca dijo nada".

En esa línea, rememoró otra circunstancia: "Teníamos una escuela de Carlos en Laferrere y un día me llaman y me dicen que había un pibe que se tenía que operar en Estados Unidos. Me dicen '¿podrá venir Diego a jugar para recaudar?'. Le digo 'Diego, ¿podés ir?' Me dice 'sí, ¿a qué hora es?, ¿puedo llevar a alguno?'. Vino [Ricardo] Darín, [Guillermo] Cópola, toda la banda. Y a las ocho estaba ahí. Estaba lleno eso, no sé lo que recaudaron. Y cuando terminó, creo que faltaban 4000 o 5000 dólares y no llegaban. Y dijo 'los pongo yo'. Y los puso él, una cosa de locos".

Por último, reveló que no veía a Maradona "hace un montón" y cerró: "Diego hizo conocer a la Argentina, vos adonde ibas, a cualquier lado, decían 'Argentina' y decían 'Maradona'".

