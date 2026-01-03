Ver Dakar 2026 online: cómo seguir el rally en vivo hoy, sábado 3 de enero

Los motores del Rally Dakar 2026 ya rugen en Arabia Saudita, donde se desarrolla la edición número 48 de una de las competencias más exigentes del planeta con pilotos de 96 nacionalidades diferentes que intentan completar el recorrido y no quedarse en el intento.

Por la diferencia en el uso horario con el país árabe (+6), la actividad de cada jornada arranca en la madrugada de la Argentina, siempre dependiendo del cronograma del día, y se puede ver en vivo por televisión a través de América TV y alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Ambos canales, además, se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En el sitio web oficial del evento están disponibles los tiempos de cada piloto y las posiciones.

En epicentro del Dakar 2026 es Yanbu, a orillas del Mar Rojo Amedezal

El Rally Dakar 2026 se extiende hasta el 17 de enero y los competidores hacen casi 8.000 kilómetros distribuidos en 13 etapas. Hay carreras de motos, autos, challengers, SSV, camiones, Dakar Classic, Misión 1000 y Stock.

La largada y llegada es en Yanbu, en el oeste del territorio árabe. Los competidores del Dakar conocieron esa ciudad en las últimas etapas de la edición de 2021 y fue sede de la final en 2024. En esta ocasión, constituyó el punto de partida de un recorrido inmenso, que se rematará del mismo modo que empezó, con el Mar Rojo de fondo.

Todas las etapas del Dakar 2026

Prólogo: Yanbu.

Etapa 1: Yanbu.

Etapa 2: Yanbu a Alula.

Etapa 3: Alula.

Etapa 4: Alula (Marathon).

Etapa 5: Alula (Marathon) a Hail.

Etapa 6: Hail a Riyadh.

Descanso en Riyadh.

Etapa 7: Riyadh a Wadi Ad Awasir.

Etapa 8: Wadi Ad Awasir a Wadi Ad Awasir.

Etapa 9: Wadi Ad Awasir a Bisha (Marathon).

Etapa 10: Bisha (Marathon).

Etapa 11: Bisha a Al Henakiyah.

Etapa 12: Al Henakiyah a Yanbu.

Etapa 12: Yanbu.

El mapa del recorrido que tendrá el Dakar 2026, en Arabia Saudita Dakar

Entre los cientos de participantes, la Argentina aporta una veintena de inscriptos de los cuáles algunos actúan como piloto y otros, de navegantes. La lista incluye a los campeones mundiales de la clase Challenger, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, y a Luciano Benavides con su KTM, ya recuperado de sendas lesiones en la rodilla y el hombro tras una caída en el Rally de Marruecos de fin de año.

El gran ausente es Juan Cruz Yacopini en autos, por lo que en esa categoría no habrá representantes argentinos. El mendocino sufrió un grave accidente mientras disfrutaba de una tarde con amigos en el dique El Carrizal y continúa internado con graves lesiones.

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini serán dos de los representantes argentinos en el Dakar 2026 Aníbal Greco

Todos los argentinos en el Dakar 2026

Motos

#47 – Kevin Benavides (RED BULL KTM FACTORY RACING)

– Kevin Benavides (RED BULL KTM FACTORY RACING) #49 – Juan Santiago Rostan (XRAIDS EXPERIENCE)

– Juan Santiago Rostan (XRAIDS EXPERIENCE) #77 – Luciano Benavides (RED BULL KTM FACTORY RACING)

– Luciano Benavides (RED BULL KTM FACTORY RACING) #1000 – Benjamín Pascual (SEGWAY TEAM), Dakar Future (moto eléctrica)

Challenger

#301 – Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini (TEAM BBR)

– Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini (TEAM BBR) #304 – Lisandro Ezequiel Sisterna Herrera (Navegante de Pau Navarro) (TEAM BBR)

– Lisandro Ezequiel Sisterna Herrera (Navegante de Pau Navarro) (TEAM BBR) #308 – David Zille / Sebastián Cesana (DAKLAPACK RALLYSPORT – ZILLE RALLY)

– David Zille / Sebastián Cesana (DAKLAPACK RALLYSPORT – ZILLE RALLY) #314 – Facundo Jatón (Navegante de Xavier Foj) (FOJ MOTORSPORT)

– Facundo Jatón (Navegante de Xavier Foj) (FOJ MOTORSPORT) #323 – Gastón Ariel Mattarucco (Navegante de Javier Vélez) (ADT MOTOWEAR DRINK PERSÉ)

– Gastón Ariel Mattarucco (Navegante de Javier Vélez) (ADT MOTOWEAR DRINK PERSÉ) #326 – Bruno Jacomy (Navegante de Khalifa Al-Attiya) (NASSER RACING)

– Bruno Jacomy (Navegante de Khalifa Al-Attiya) (NASSER RACING) #330 – Augusto Sanz (Navegante de Ahmed Alkuwari) (NASSER RACING)

SSV

#401 – Fernando Matías Acosta (Navegante de Sebastián Guayasamín) (BE RACING)

– Fernando Matías Acosta (Navegante de Sebastián Guayasamín) (BE RACING) #407 – Jeremías González Ferioli / Pedro Gonzalo Rinaldi (CAN-AM FACTORY TEAM)

– Jeremías González Ferioli / Pedro Gonzalo Rinaldi (CAN-AM FACTORY TEAM) #408 – Diego Martínez (SOUTH RACING CAN-AM)

– Diego Martínez (SOUTH RACING CAN-AM) #413 – Manuel Andújar / Bernardo Graue (SOUTH RACING CAN-AM)

– Manuel Andújar / Bernardo Graue (SOUTH RACING CAN-AM) #415 – Anuar Osman (Navegante de Fidel Castillo) (BUJARKAY-MAKARTHY RACING)

– Anuar Osman (Navegante de Fidel Castillo) (BUJARKAY-MAKARTHY RACING) #417 – Santiago Hansen (Navegante de Pablo Copetti) (MMP)

Classic