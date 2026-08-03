La nueva vida de Tim Payne en Paraguay: chipa guazú, fútbol y una casa moderna

Tim Payne fue el nombre del Mundial 2026. El nombre y el hombre. El futbolista más viral, el que todos querían seguir y conocer. Más allá de la eliminación de Nueva Zelanda en fase de grupos, el defensor fue el gran ganador de la Copa del Mundo. Consiguió millones de seguidores en Instagram y eso lo llevó a un nuevo contrato con un nuevo club en un nuevo continente: firmó con el Olimpia de Paraguay tras estar más de siete años en el Wellington de Nueva Zelanda.

La felicidad de Tim Payne tras su debut con gol en Olimpia de Paraguay @elclubolimpia

Este domingo, el futbolista, ya instalado con su familia en Asunción, debutó con Olimpia y tan solo 12 minutos después convirtió un tanto en la goleada 5-0 de su equipo.

El gol de Tim Payne en su debut en Olimpia de Paraguay

En la tribuna estuvo presente su mujer, Michelle Peters, y su hijo de un año, quienes se fueron a vivir a Paraguay para estar cerca del futbolista. Michelle compartió un video desde la hinchada sin poder creer cómo viven el fútbol en Sudamérica y después le dejó un mensaje a su marido: “Qué debut”.

El video de la mujer de Tim Payne en la tribuna en Paraguay

Hace dos semanas, fue la misma Michelle quien publicó imágenes de su nueva casa en Asunción. “Hola Paraguay. Finalmente instalados en nuestro nuevo hogar y más felices que nunca”, escribió junto a un video donde se la ve jugar en el living con su pequeño bebé y con un paisaje hermoso de Paraguay detrás. El mismo está musicalizado con la canción de Rosie Darling que se titula: “Home is you” y habla justamente de que el hogar no es una casa construida para dos sino la persona con la que uno comparte la vida.

La casa de Tim Payne donde vive con su mujer y su hijo de 1 año

Michelle Peters tiene 32 años y es una fotógrafa profesional especializada en eventos y bodas. Vivía junto a Payne en Wellington, Nueva Zelanda, donde dirigía su propio emprendimiento fotográfico.

La fotógrafa disfruta de la fama repentina de su pareja (Foto: @michellepetersm)

Ahora dejó todo para acompañar al jugador en esta nueva aventura por Sudamérica. Un dato curioso acerca suyo es que tiene raíces costarricenses ya que su mamá nació en Costa Rica y su papá es neozelandés. Esta combinación cultural le permitió crecer hablando español con fluidez y comprender rápidamente el humor latinoamericano que impulsó la popularidad de Payne.

Michelle junto a su marido Tim Payne (Foto: @michellepetersm)

Con el fin de julio y el comienzo de un nuevo mes, Michelle hizo un repaso en su cuenta de Instagram sobre lo movidas que fueron las últimas semanas y compartió algunas imágenes. A su vez, dejó un divertido mensaje: “Qué mes. Mirando para atrás, resulta increíble pensar en todo lo que sucedió en apenas 30 días: dos viajes de ida y vuelta al continente americano, hacer las valijas y mudarse a un país nuevo y, de alguna manera, vernos ahora llamando hogar a Paraguay”.

El mensaje de la mujer de Tim Payne desde su vida en Paraguay

Y siguió: “Ha sido emocionante, abrumador, emotivo y mucho más, pero, sobre todo, estamos increíblemente agradecidos”. Después se animó a escribir directamente en español: “Gracias, Paraguay, por la bienvenida tan linda que nos han dado a mí y a mi familia. Nos sentimos muy afortunados de estar acá y a todos los que nos han seguido en esta aventura”.

Los vuelos fueron una parte importante del último mes movido de Tim Payne y toda su familia tras el Mundial

Michelle concluyó el mensaje de la mejor manera ya sabiéndose de todo lo que le espera y le gusta a la gente de Paraguay y del continente sudamericano: “Y ahora sí, que se vengan todos los asados, chipa guazú, mbejú y medialunas por favor!”.

Algunas viviencias de Michelle y Tim ya en Paraguay

Tim Payne fue el primero en contestarle: “Living”, resumió, y fue tajante con su respuesta refiriéndose a que solo se están dedicando a “vivir”.

La nueva vida de Tim Payne en Paraguay

Las fotos y videos así lo demuestran. Tim Payne vive un presente impensado. Hace tan solo dos meses, cuando aún no había empezado el Mundial, era un jugador desconocido del Wellington y no tenía más de 4000 seguidores en Instagram. Hoy, con más de 5 millones, disfruta del fútbol sudamericano, de su gente, la deliciosa comida y la familia siempre cerca.