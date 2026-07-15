La palabra de Celia Cuccittini, mamá de Messi, tras el agónico triunfo de Argentina ante Inglaterra

La selección argentina derrotó a Inglaterra por 2-1 y se clasificó a su segunda final consecutiva de una Copa del Mundo, donde Lionel Messi brindó ambas asistencias y sigue adueñándose de todas las marcas posibles. Vinculado a esto, su madre Celia Cuccittini habló con un programa de la televisión argentina y sorprendió con sus definiciones del épico triunfo de La Scaloneta en Atlanta, Estados Unidos.

Fue el periodista Daniel Ambrosino quien se comunicó por mensajes y durante una nueva emisión del programa América Noticias (América TV) se encargó de revelar qué le dijo la mamá de Messi.

En un primer lugar, vinculado a los festejos del panel, señaló: “Qué locura, son hermosos, los amo”. Al momento de revelar cómo vivió el partido, explicó: “Rotos, llorando, tremendo sufrimiento. Sí, obvio, [Messi] enseguida me llama. Acá estamos con mi hermana, mi cuñado, sobrinos, hijos, todos llorando durante y después del partido”. Con estas palabras, dejó en evidencia que no estuvo en el Mercedes-Benz Stadium junto a Antonela Roccuzzo y sus nietos Thiago, Mateo y Ciro.

Anto Roccuzzo celebró el épico triunfo junto a sus hijos en el estadio de Atlanta

Qué se sabe sobre la salud de Jorge Messi

Jorge Messi, padre del capitán de la selección argentina, recibió el alta médica luego de permanecer varios días internado en un centro de salud porteño. La noticia, que buscaba llevar tranquilidad tras jornadas de especulaciones, fue confirmada inicialmente por el conductor Ángel de Brito en el ciclo LAM (América TV), quien detalló que el hombre ya se encontraba de regreso en su residencia de Rosario. Posteriormente, el doctor Guillermo Capuya ratificó la evolución favorable mediante un mensaje directo de Celia Cuccittini, madre del futbolista: “Hola, doc, Jorge está mejor. Recuperándose de a poco, ya en casa, mucho mejor”.

El hermetismo previo sobre el estado de salud de Jorge Messi había generado una ola de desinformación, intensificada por una falsa noticia difundida por Florencia Peña durante el programa El show del verano, donde afirmó erróneamente la muerte del hombre de 68 años. Ante el impacto mediático de la fake news, la familia Messi publicó un comunicado oficial donde manifestó su “profundo malestar por la falta de sensibilidad”, además de exigir prudencia: “La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente”.

El comunicado de la familia Messi con lo que desmintieron la noticia de su fallecimiento

Tras esto, no se conocieron nuevos detalles sobre la salud de Jorge Messi, pero estas palabras de Celia Cuccittini parecen confirmar que ambos están en Rosario con el resto de su familia que no viajó a Estados Unidos para ver el Mundial 2026.