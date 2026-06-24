El Dr. Capuya dio detalles de la salud de Jorge Messi tras un mensaje de Celia: “Ya en casa”

En medio del hermetismo que gira en torno a la salud de Jorge Messi, el doctor Guillermo Capuya brindó detalles de cómo se encuentra actualmente el padre del capitán de la selección argentina, precisamente en el día en el que su hijo cumple 39 años.

Entre otras cosas, Jorge Messi tuvo un rol fundamental en el traspaso de Lionel hacia el Inter Miami Instagram @jorge.sole

La información fue dada a conocer este miércoles a la mañana, cuando el médico, quien forma parte del panel de La mañana con Moria (eltrece) se comunicó vía WhatsApp con Celia Cuccittini, la madre del futbolista rosarino. “Justo ayer me comuniqué con Celia y ella me puso textualmente: ‘Hola, doc, Jorge está mejor. Recuperándose de a poco, ya en casa, mucho mejor’“, contó.

El doctor Capuya habló con Celia, la mamá de Lionel Messi, y reveló detalles de la salud del padre del futbolista (Foto: Captura TV)

Minutos antes, el periodista Gustavo Méndez confirmó que el padre del futbolista había recibido el alta médica y que continúa con su recuperación en su hogar. A su vez, contó que cuando las agujas del reloj llegaron a las 00, Lionel sopló las velitas e hizo un pedido muy especial. “Anoche sopló las velitas y lo único que pidió, que lo hizo con sus compañeros de la selección argentina, fue felicidad y salud para mi familia“, contó el panelista.

El alta de Jorge Messi llevó tranquilidad tanto para el entorno íntimo del deportista como para los aficionados del deporte, quienes acompañan fervientemente al capitán de la Albiceleste en su último Mundial, sobre todo cuando el último jueves, Florencia Peña dio una falsa información sobre el estado del hombre de 68 años.

“No quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. Acaba de morir el papá de Messi”, dijo la actriz al aire de Luzu TV. Según relató más tarde la conductora, el dato fue brindado por su producción, sin chequearlo.

La fake news de Florencia Peña

“Fue de golpe. ¿O qué pasó? ¿Qué data hay, Magui?”, consultó al aire. ”Muy duro, en medio del Mundial", agregó. Tras ello, una de las productoras le contestó al aire: “No sabemos. Ahí estamos buscando y cuando tengamos más novedades te decimos”.

Unos segundos después, volvió a comentar el tema y sostuvo que era una falsa noticia. “Che, fake, ¿no, Magui?”, preguntó. “Hay un montón de rumores en todos lados; se está escribiendo en Twitter. No está confirmado por ningún medio. Lo aclaramos por las dudas”, completó.

Aunque se desconocían detalles del cuadro que transita el progenitor de Lionel, los dichos de la actriz obligaron ese mismo jueves a la familia Messi a emitir un comunicado. “La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, publicaron.

Luego, señalaron: “Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”. Después sumaron que “únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge”.

Comunicado familia messi

“Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz. En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, cerraron.