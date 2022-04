“Tengo que renunciar hoy”: Sebastián Vignolo amagó con irse ante la opinión de un compañero

Sebastián Vignolo, conductor de F90 (ESPN), amenazó este jueves durante su programa con “renunciar”, luego de las reiteradas interrupciones e incisivas miradas de su compañero Carlos “Cai” Aimar, columnista del ciclo y exentrenador de fútbol. El animador se encontraba haciendo su habitual comentario editorial, en el que remarcó que Boca Juniors desaprovechó una oportunidad después del triunfo en el superclásico.

“Boca no la aprovechó para seguir, para crecer para ir por más. ¿Y de quien es la responsabilidad? Del técnico. Entonces, hoy, la gran diferencia que hay entre uno y otro, es el entrenador. Les guste o no les guste”, sentenciaba Vignolo mientras veía la reacción de Aimar. Habitual defensor de sus colegas, en ese momento, el exayudante de campo de Timoteo Griguol acotó en voz baja: “¿Los jugadores no?”.

Luego, el relator comparó al entrenador xeneize con su par Marcelo Gallardo: “La diferencia (es) hoy abismal entre un técnico y otro técnico. El día de mañana, Battaglia depende de él, de sus ganas... Su equipo habla como habla él después, que eso es grave”.

Marcelo Gallardo y Sebastian Battaglia. Archivo

Sobre el triunfo del conjunto millonario ante Alianza Lima en su debut en la Copa Libertadores, Sebastián dijo: “River ganó como casi siempre, sabiendo lo que juega, y haciéndolo bien; sobre todo. con ganas”. En ese momento, el periodista de 46 años interrumpió su análisis para referirse a una interna del piso: “‘El Cai’ me mira así, yo te digo la verdad, estoy a punto de irme. Se enoja conmigo. Aparte, estoy hablando de Gallardo, como si fuese enfermero. O sea, es técnico también, no astronauta”, reclamó.

Acto seguido, el “Cai” le dijo: “No podés hacer esa comparación. (Gallardo) hace 84 años que está en un equipo, y el otro hace media hora”. Vignolo replicó: “¿Podemos venir en ochenta años a hacer la misma comparación?”.

Sebastián Vignolo se cansó de la actitud del "Cai" Aimar Creación propia

Un rato más tarde, la producción del programa reprodujo la conferencia del “Muñeco” después de la victoria de su equipo en Perú, en el que se refería a que su equipo no tiene un sistema fijo, si no que su horizonte es el juego. “La verdad, pienso como Gallardo. No me llenen de números un pizarrón”, opinó el animador. Allí, Aimar retrucó: “Pero es normal, se lo fue ganando a través de lo que ha conseguido”. Resignado por la actitud de su amigo, Vignolo disparó: “Bueno, no podemos hacer más el programa la verdad. Tengo que renunciar hoy”.