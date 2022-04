“¿Qué te creés que soy?”: el fuerte cruce entre Oscar Ruggeri y Sebastián Vignolo por Boca

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, cruzó este lunes al mediodía al conductor Sebastián Vignolo por su opinión sobre quién sería el responsable del presente de Boca Juniors. Mientras el periodista Federico Bulos criticaba al volante xeneize Pol Fernández, Ruggeri por lo bajo recordó una situación que se vivió meses atrás en el club de La Ribera: “Lo vas a poner de cinco, por izquierda, por derecha. Hay otras cosas del principio: cuando ponés a un entrenador y después vas y decís abajo todos del micro…”, en relación al episodio en que Juan Román Riquelme les pidió a los jugadores hablar en el vestuario luego de una derrota ante Gimnasia (LP).

En ese momento, Vignolo se tapó el rostro con su mano derecha y con lamento, dijo: “Otra vez el tema del micro... ya está”. Ofuscado, el “Cabezón” replicó: “Muchachos, olvídense. Sigan hablando de que Pol juega bien, que Pol no juega bien. Cuando le sacan autoridad a un tipo que vos pusiste, esperate cualquier cosa, querido”. Luego, el “Pollo” redobló la apuesta y le contestó al exjugador: “Se hubiese ido”. Allí, Oscar lanzó: “No, tenés que hacer las cosas como corresponden, porque fuiste jugador vos (por Riquelme). A mí, no me vengan con eso”.

Como si tuviera algo guardado desde hacía mucho tiempo, el exdefensor de la selección argentina tiró más leña al fuego con otro reproche para el animador: “Y vos, cuando venís acá, que viniste durante un mes que decías: ‘Sugerencia Pol Fernandez de cinco’. ¿Qué querés decir? ¿Qué te creés que soy, un bol..., yo? O sea que lo llamaron y (le) dijeron: ‘Pol Fernandez juega de cinco’″.

En defensa de Vignolo saltó Bulos, quien a los gritos, dijo: ”Y bueno, pero le hicieron un favor”. Hablaba en relación a la medida que después tomó el entrenador. De frente al “Negro”, Ruggeri le dijo: “¡Está mal!”. Más tranquilo, Vignolo diferenció la acción de “imponer” de “sugerir”, en cuanto al comportamiento del Consejo de fútbol con el director técnico. Rendido, el exfutbolista reiteró: “Entonces, hagan lo que quieran, armen el equipo para adelante, para atrás. Están las cosas mal hechas”. A su turno, el relator indicó: “Chicos, no peguen vueltas, no vuelvan al tema del micro”.

El fuerte cruce entre Ruggeri y Vignolo por el presente de Boca

“Entonces, vos no digas permanentemente, cuando Pol Fernández jugó un partido y medio bien, ‘sugerencia Pol Fernández de cinco′. Vos lo decías así… Yo te conozco a vos, pichoncito”, le dijo Ruggeri a Vignolo con complicidad. En su defensa, el conductor le contestó citando una situación personal: “¿Sabés las sugerencias que me hacen a mí? Me dijeron (Fernando) Navarro Montoya: un monstruo”, sobre el nuevo panelista de su programa.

Por último, el narrador amplió el concepto acerca de la responsabilidad de Battaglia en el juego de Boca. “Ganate el poder vos con tus futbolistas. El problema no es ni de plantel; no es de jugadores; no es porque se le subieron a un micro. Es porque el entrenador, al equipo, no le da herramientas, o no le llegan a los futbolistas, o no lo convencen como para que tenga un equipo que deje de ser dubitativo. La responsabilidad, por más que empiece a los gritos, le agarre la chiripiorca, es del entrenador. Boca juega así por el técnico”, concluyó.