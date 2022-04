Desde su retiro del fútbol profesional, Sergio Agüero continuó activo en las plataformas digitales. En su nueva faceta como empresario, el creador de KRÜ esports grabó un video en la plataforma Twich, donde interactúa con otras personas que están en línea y que comparten su pasión por el mundo gamer. En este caso, el exjugador de la selección argentina se refirió a un juego llamado The Grand Mafia, que lo mantiene en vilo y donde, asegura, afrontó un gasto económico importante que lo llevó a bloquear su tarjeta de crédito.

Fiel a su estilo competitivo que lo llevó a ser uno de los jugadores con más distinciones en la Premier League, Agüero, con su humor característico, relató las misiones que atraviesa el juego y las discusiones virtuales que tiene con otros usuarios: “Es un juego en el que atacás. Yo ataco y me putean, me mandan mensajes. Un día me levanto y pasé de tres millones de poder a dos millones. Me habían atacado y pude ver quién fue: la líder de la alianza más poderosa del servidor”.

El exorbitante gasto del Kun Agüero que le valió el bloqueo de su tarjeta de crédito

Envalentonado por las metas a cumplir, el Kun aclaró que “está poniendo plata a morir” y relató un divertido diálogo con una persona: “Entonces le hablé a la chica y le pregunté por qué me atacó. Me hizo calentar y ella tenía 20 millones de poder. Le dije ‘en una semana te paso en poder’. ‘Sí, claro ¿te vas a gastar diez mil dólares en el juego para pasarme?’, me preguntó. Listo, ya vas a ver, le contesté”.

El Kun Agüero, inmerso en el mundo gamer (Twitch SLAKUN10)

Y continuó, sobre el origen del problema que le traería un perjuicio económico: “Empecé a comprar, a comprar, a comprar. Me maquiné, dame todas las armas, los diamantes, todo. Llevé a nivel 25 la base, compraba, compraba y compraba por día. Tanto que en un momento la tarjeta como que se me bloqueó. Y dije qué pasó, se me bloqueó, la p... madre. Al otro día vuelvo a comprar y se desbloqueó. Entonces empecé. Tengo una banda de oro y con eso compro aceleradores. No sé cuánto llevo gastando”.

“La chica me mandó un mensaje diciendo que estaba creciendo muy rápido y le dije que era para atacarla. Cuando se me acababan los aceleradores, iba a la tienda y pum, 100 dólares. Pasé a ser el número 1 del servidor”, completó Agüero, quien le dedica varias horas de su día a los videojuegos y observa algunos comportamientos que pueden llevar a otro usuario a ser parte de su empresa de gaming.

Sergio “Kun” Agüero habló de sus compras en videojuegos

Para ingresar a este juego, como a muchos otros, se requiere un nickname, que en la traducción significa “apodo”, para identificarse. Agüero, lejos de mostrar una identidad falsa, comentó: “Yo hablo con la gente y no saben que soy yo. Yo me puse ‘El Kuni’ pero son tan bolu... que no se dan cuenta. La facción me habla y uno me pone: ‘¿Cómo haces para crecer tanto?’. Yo le dije que pongo plata, pá. Cuando me preguntaron qué hago, yo les digo que soy empresario, que estaba en Dubái. Les digo que decoro los edificios”.

El objetivo de The Grand Mafia es hacerte dueño de una ciudad, donde se reclutan aliados y luchan, en conjunto, para sostener el reinado. Como lo enuncia su nombre, el usuario deberá buscar matones para ampliar su base de operaciones y así ampliar las instalaciones para crecer y combatir contra otros cuarteles que buscarán derrocarlo.