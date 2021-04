La queja de Oscar Romero en San Lorenzo tras la victoria ante Platense: “No entendemos por qué a veces no nos ponen”

El contexto era ideal. San Lorenzo le ganó por 4 a 2 a Platense, en Vicente López, con un show de fútbol audaz. Era la antesala ideal para el choque decisivo frente a Santos, este martes, en Brasil, en busca del ingreso en la Copa Libertadores. El desafío no es sencillo, se sabía incluso antes de la presentación de este viernes: debe remontar un 1-3, en el encuentro jugado en el Nuevo Gasómetro. No será fácil: pero qué mejor que pensar en positivo luego del gran triunfo contra el Calamar. Sin embargo, una nueva polémica que involucra a los hermanos Romero lo cambió todo. Una frase encendió la mecha. Una vez más.

“Con Angel a veces no entendemos por qué no jugamos”, advirtió Oscar Romero. En realidad, Angel suele ser determinante, mientras que el enganche habitualmente es suplente. Lo curioso es el momento: Oscar puede referirse con incredulidad a su situación, pero tal vez no en esta instancia, en la previa de un partido que puede marcar el destino de los mellizos, del entrenador y hasta de buena parte del plantel.

“Quiero estar siempre, quiero ser titular. Para eso uno trabaja, nos trajeron con Angel para eso. Yo entiendo la exigencia de un plantel y sé la competencia que puede haber en un plantel, pero uno siempre quiere estar. No entendemos por qué no estamos en algunos de los partidos, tal vez tenemos que seguir trabajando”, apuntó el número 10.

Sobre su posición en la cancha, más retrasado, sostuvo: “Me siento cómodo ahí. Lo hablamos con Diego (Dabove). Tengo la cancha más de frente y más posibilidades para entrar en contacto con la pelota. Eso me pide el entrenador, que haga jugar al equipo, que meta pases filtrados y que tenga movilidad. Para mí es importante poder jugar, como sucedió hoy o como pasó con Santos, que me tocó entrar. Yo quiero jugar siempre. Pero bueno, seguiremos trabajando para, cuando nos toque, demostrar para qué nos trajeron”.

Gabriel Rojas (22) festeja su golazo; por delante, Oscar Romero, quien tras la victoria ante Platense por 4-2 criticó al DT Diego Dabove

Y el mediocampista zurdo siguió: “Cuando no nos toca nos da bronca porque queremos estar. Pero ante Platense celebro la victoria, fue importante haber ganado”. Cuando le preguntaron si desde lo físico estaba para ser titular el martes contra Santos, agregó ante los micrófonos de TNT Sports: “Como te decía, queremos estar siempre. Ahora a descansar y a pensar en el martes que va a ser una revancha exigente. ¿Si se puede dar vuelta la serie? Sí, confío mucho en el plantel y en mis compañeros”.

En realidad, los paraguayos suelen tener conflictos internos desde antes de la llegada de Diego Dabove. Ocurrió en tiempos de Mariano Soso, de Diego Monarriz y suelen haber chispazos en la interna del plantel. Eso sí: los simpatizantes suelen estar del lado de ambos. Los admiran, más allá de todo.

El entrenador Diego Dabove no entró en polémicas. “Fue un partido clave para el plantel, para el club, vamos a dejar todo contra un equipo que juega muy bien pero con la posibilidad intacta de darlo vuelta“, comentó. Y dejó otras frases.

Diego Dabove, DT de San Lorenzo, tras el triunfo ante Platense 4-2

“Es un esquema (4-2-3-1) que nos está dando resultados. Lo más importante era ganar y nos acomodamos bien con el resultado y con algunos pasajes del juego”.

“Una de las falencias que tuvimos fue cuando en el primer tiempo no pudimos hacernos fuertes desde el control de la pelota; lo tenemos que solucionar”.

Lo mejor del partido

“Fue un golazo de Gabriel Rojas que le viene muy bien a él y al equipo; Rojas se lo merece porque se rompe el alma para estar y ese gol fue fundamental para encaminar la victoria ante Platense”.

“En lo anímico fue importante ganar para tomar impulso para la revancha del martes con Santos y porque nos metimos en una posición expectante en el torneo local, en el grupo ahora pasamos a estar bien ubicados luego de la tercera victoria seguida y eso fortalece el ánimo”.

¿Cuántos de los jugadores que participaron ante Platense van a volver a jugar el martes? “Iremos viendo, pero tenemos una situación compleja y veremos qué equipo ponemos. También veremos, porque en el segundo tiempo con Santos fue con este esquema (4-2-3-1) y salió muy bien”

“En general fue un partido correcto que nos dio buenos momentos de distintos jugadores. Uvita (Fernández), Oscar (Romero), Sabella, venimos trabajando muy bien. Con Oscar Romero estamos trabajando en la posición como interior por izquierda y ante Platense cambió a la derecha para ser alternativa de inicio de juego, es otra variante que tenemos”.

La voz de Oscar Romero, sin embargo, sigue retumbando en el ambiente: “Queremos estar siempre”. Un nuevo desafío en la intimidad de San Lorenzo, que convive, lamentablemente, en conflicto permanente. Y así, parece que Dabove no puede tener paz ni cuando su equipo gana.

