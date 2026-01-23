La radiografía de un grande en terapia intensiva: “San Lorenzo no está de remate”

Sergio Costantino, presidente transitorio de San Lorenzo hasta las próximas elecciones del sábado 30 de mayo, brindó una conferencia de prensa en la que informó el trabajo realizado a lo largo de este incipiente mes que llevan gobernando el club de Boedo. La cita fue en la sala de prensa del estadio Pedro Bidegain, donde este viernes, a las 19, el equipo dirigido por Damián Ayude dará el puntapié inicial en el Torneo Apertura ante Lanús.

El presidente transitorio encabezó la exposición, pero estuvo acompañado por la vicepresidente primera Valeria Carta Moglietta y los directivos Marcelo Vázquez (vicepresidente segundo), Ariel Schale (protesorero) y Martín Saiz (secretario).

Entre diferentes puntos trascendentales de la actualidad azulgrana, Costantino confirmó que sólo queda una inhibición vigente por parte de la FIFA para que Ayude pueda utilizar sus refuerzos. Ante el Granate no van a estar y por eso el DT decidió que ninguno concentre y se apuesta a que el martes estén a disposición para enfrentar a Gimnasia de Mendoza, como visitante. Según supo LA NACION al consultarle a diversos miembros de esta Comisión Directiva transitoria, en las próximas horas esa inhibición también sería levantada.

“Esos tres millones de dólares (N de R: monto que debía San Lorenzo por las inhibiciones), más las multas incluidas, corresponden a cuatro inhibiciones por Herazo, una por Rafael Pérez, dos por Romaña, otra por Oscar Romero, una por el Torito Rodríguez, dos por Zapata, una por Adam Bareiro y la peor de todas fue la del jugador Donato Larrosa, a quien se le pagaron 274 mil dólares y no jugó ni un minuto”, explicó Costantino.

Además, el mandamás aprovechó a exponer con contundencia el panorama económico del club. “La situación es difícil, pero San Lorenzo es más grande que esta crisis”, aseguró sin titubear.

“Hoy me presento como presidente, pero antes que nada soy un hincha, un socio y una persona que ama este club”, expresó. Luego detalló el escenario con el que se encontraron: “Hace un mes que asumimos, abrimos los cajones, revisamos contratos y números. El club no tenía cuenta bancaria, estaba fuera del sistema financiero y nos encontramos con apenas 12 millones de pesos“. Y agregó, para cerrar la primera parte de su alocución: “Le quiero devolver la dignidad a San Lorenzo y estabilizarlo”.

Entre otros números no menos importantes, informó que se le debían al plantel del Ciclón 1.700 millones de pesos y que el club tiene, en todo concepto, 222 juicios.

En otro tono, pero no menos importante, aseguró que habrá elecciones: “La democracia no se negocia en San Lorenzo”, dijo. Y agregó: “Elegir a las autoridades es el camino que podemos marcar, sentar las bases para que San Lorenzo sea distinto”, de cara al próximo 30 de mayo, fecha a marcada a fuego en el hincha y socio del Ciclón.

Respecto al propio levantamiento de las inhibiciones y la inyección económica, Costantino mencionó: “Hay socios genuinos que inyectaron plata. No son inversores. No está bueno pedir plata. También está buena la esponsorización. Lo importante también es que hace 20 días que San Lorenzo no es noticia por malas noticias”.

Una de las situaciones más complejas para el hincha tuvo que ver con el armado del fixture para San Lorenzo, porque nunca juega un domingo y muchos de los partidos son entre semana. Más allá de eso, se llevan vendidos más de 20.200 abonos, en un respaldo inconmensurable de la hinchada del Ciclón a su club. Por esta situación, el que tomó la palabra fue Marcelo Vázquez: “No tiene que haber lugar para la gente que quiera llevarse puesto a San Lorenzo. Aspiramos también a cambiar los horarios en los próximos partidos para tener un mejor horario para los que vienen a la cancha”.

Incluso, el club comunicó oficialmente dos cambios en este sentido: ante Instituto, de Córdoba, por la fecha 7, se jugará a las 18 el 24 de febrero (estaba dispuesto a las 17.30) y frente a Defensa y Justicia, por la fecha 11, se jugará a las 18.30 el 16 de marzo (estaba programado a las 17.45).

Respecto a las “novelas del verano”, como vienen siendo las posibles salidas de Jhohan Romaña y Alexis Cuello a River y Boca, Costantino dijo “simplemente no es el precio que pretende el club. San Lorenzo no está de remate. Si está mal económicamente, tampoco tiene que ser pisoteado”.

De cara a lo que el hincha se puede encontrar este viernes en el Pedro Bidegain antes y durante el partido con Lanús, el club comunicó algunas obras y mantenimiento en la Ciudad Deportiva, con la repavimentación y demarcación del estacionamiento de la avenida Varela y ampliación del ingreso y egreso de autos. Además, la impermeabilización y trabajos de pintura en el sector de tenis, donde se trabaja también en la construcción de tres canchas de pádel; pinturas en los edificios, adyacencias del estadio y en los espacios de uso múltiple de las piletas. Por último, se mejoró el espacio para discapacidad motriz y remodelaciones de los sectores gastronómicos en la Platea Norte y Sur.

Damián Ayude, técnico de San Lorenzo

El posible equipo para enfrentar a Lanús

Con la amnistía para los suspendidos para este inicio de 2026, sale beneficiado Jhohan Romaña, expulsado ante Central Córdoba de Santiago del Estero. De esta manera, Orlando Gill estará en el arco, la defensa estará compuesta por Ezequiel Herrera, Romaña, Gastón Hernández y Teo Rodríguez Pagano; en la mitad de la cancha Ignacio Perruzzi junto a Nicolás Tripichio, por delante de ellos Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali y con la número 9, el delantero será Alexis Cuello.

A la espera de la habilitación de FIFA por las inhibiciones, la idea es que el próximo martes 27, el entrenador pueda utilizar a sus refuerzos (De Ritis, Cardillo, Gregorio Rodríguez y Gonzalo Ábrego) ante Gimnasia de Mendoza.