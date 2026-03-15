La selección argentina, sin rivales en la recta final: el riesgo de llegar al Mundial con siete meses sin jugar

Un partido en Angola, con el presidente del país entregándole un reconocimiento a Lionel Messi dentro del campo cuando el encuentro ya debía haberse puesto en marcha, sobre un terreno de juego en pésimas condiciones y frente a un rival que ni siquiera logró clasificarse para el Mundial. Esa escena, más cercana a un acto político que a un amistoso internacional, podría terminar siendo la única imagen de la Argentina antes de la defensa del título en Estados Unidos, México y Canadá.

A menos de 100 días del debut ante Jordania, y tras la suspensión de la Finalissima frente a España que iba a formar parte de la doble fecha FIFA de marzo, el conjunto de Lionel Scaloni se quedó sin rivales en la recta final de la preparación rumbo a la Copa del Mundo. Las selecciones sudamericanas y europeas ya tienen definidos sus compromisos y, si no aparece una solución de último momento, lo más probable es que Argentina termine jugando… contra la Sub 20.

Lionel Messi encara en el partido del 14 de noviembre pasado contra Angola en Luanda (Photo by Julio PACHECO NTELA / AFP) JULIO PACHECO NTELA - AFP

La postergación -sin fecha prevista- del duelo ante la Roja profundizó un problema que desde hace tiempo arrastra la selección: la falta de competencia y, sobre todo, frente a rivales de jerarquía. Las negociaciones entre la UEFA y la Conmebol colapsaron cuando el organismo que rige el fútbol europeo intentó trasladar la Finalissima al Santiago Bernabéu y la AFA se negó a resignar la localía. La sede original era Qatar, pero el país árabe fue descartado en medio del conflicto bélico en Medio Oriente.

Se analizaron distintas alternativas: disputar el encuentro a ida y vuelta, primero en Madrid y luego en Buenos Aires, antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028, pero tampoco hubo acuerdo. También se evaluó trasladar el partido a otro estadio del Viejo Continente, aunque la idea nunca terminó de prosperar. Así se cayó el cruce con España, pautado para el 27 de marzo, y también el compromiso ante Qatar, programado para el día 30. Como si fuera poco, los ensayos frente a México y Honduras en Estados Unidos, fijados para comienzos de junio, también fueron cancelados por supuestos “problemas de agenda”, aunque la AFA nunca explicó con claridad los motivos.

Lionel Scaloni no quiere llegar al Mundial sin rodaje; por ahora no aparece una solución clara JOSE JORDAN� - AFP�

De este modo, la selección comenzó una carrera contrarreloj para conseguir oponentes en las últimas ventanas previas al Mundial, y el panorama no resulta alentador. Desde la AFA se pidió colaboración a la Conmebol para encontrar un adversario, pero las otras nueve selecciones sudamericanas ya tienen definido su calendario. Durante los últimos días de marzo, Brasil y Colombia jugarán ante Francia y Croacia en Estados Unidos; Uruguay se medirá con Inglaterra en Wembley y luego frente a Argelia en Torino; Paraguay se enfrentará a Grecia en Atenas y a Marruecos en Lens, mientras que Ecuador también jugará contra el subcampeón de la Copa África y luego frente a Países Bajos, los dos en territorio neerlandés. Bolivia, por su parte, tiene previsto jugar con Trinidad y Tobago en Santa Cruz de la Sierra y luego afrontará el Repechaje, mientras que Perú disputará amistosos con Senegal en París y con Honduras en Madrid. Chile chocará con Cabo Verde y Nueva Zelanda en Auckland; y Venezuela se presentará en Uzbekistán frente a Trinidad y Tobago y el combinado local. Con ese escenario, el margen para encontrar un contrincante disponible se reduce considerablemente.

Lionel Messi y Lionel Scaloni, a la espera de un adversario para el campeón del mundo en las próximas semanas Manuel Cortina

A su vez, la mayoría de las selecciones europeas también tienen su agenda cerrada, lo mismo que los principales conjuntos de Centroamérica. En ese contexto, antes que movilizar al equipo para enfrentar a un rival de mucho menor relieve, Scaloni prefiere centrarse en trabajar con el plantel en Ezeiza y aprovechar la semana larga de entrenamientos para afianzar conceptos de cara al Mundial.

En ese sentido, en las horas posteriores a la suspensión de la Finalissima se especuló con la posibilidad de disputar un amistoso frente al combinado juvenil dirigido por Diego Placente, con público, como ocurrió en marzo de 2025, cuando se realizó una práctica abierta en el estadio de Huracán para recaudar fondos para los damnificados por las inundaciones en Bahía Blanca. Aun así, en la AFA buscan agotar todas las instancias para que la selección pueda enfrentarse a un rival de calibre, o al menos lo más cercano posible.

Argentina y Arabia Saudita fueron rivales en el debut en Qatar 2022; ¿volverán a cruzarse? ODD ANDERSEN - AFP

Una de las opciones es enfrentar a alguno de los equipos que, junto con Argentina y España, iban a participar del Qatar Football Festival: Egipto, Arabia Saudita, Serbia y Qatar. El equipo balcánico será rival de la Roja en la fecha originalmente reservada para la Finalissima, aunque todavía debe confirmar un segundo adversario, mientras que Qatar, Egipto y Arabia Saudita también se encuentran en la búsqueda. En ese pequeño grupo de selecciones disponibles podría estar la última chance para que Argentina no llegue al Mundial sin partidos en el camino, con casi siete meses de inactividad, aunque la logística vuelve todo cuesta arriba.

Todo debería quedar resuelto esta semana, entre la exigencia de Scaloni y el esfuerzo de la AFA por encontrar una solución.