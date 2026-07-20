La sentida dedicatoria de Dalma Maradona para Lionel Messi: “Tus lágrimas son las de todos nosotros”

Dalma Maradona se sumó a los mensajes para Lionel Messi y todo el plantel de la selección argentina luego de lo que fue la derrota ante España por 1-0 en la final del Mundial 2026. Con sus palabras, la actriz evidenció el cariño que siente por el capitán, quien ocupó el icónico lugar que tuvo a Diego durante más de 20 años hasta la llegada del rosarino.

A través de sus historias de Instagram, Dalma comenzó por dedicar un mensaje exclusivo para Messi: “¡Tus lágrimas son las de todos nosotros! ¡Gracias por representarnos de la mejor manera y dejar todo hasta el final! ¡Qué orgullo que seas argentino! ¡Gracias por todo, Leo!”. Con estas palabras, se encargó de dejar en claro el apoyo de la familia Maradona por el heredero del legado del 10 de la selección.

La cariñosa dedicatoria de Dalma para Messi tras la derrota Captura Instagram (@dalmaradona)

Luego, hizo otra publicación para todo el plantel: “¡Solo queda agradecerles todo lo hecho hasta hoy! ¡Desde los jugadores hasta los que no conocemos pero hacen que todo sea posible! ¡GRACIAS GRACIAS Y MÁS GRACIAS POR ESTE MUNDIAL Y POR DEJAR TODO HASTA EL FINAL!”. En este caso, eligió la foto que compartieron los futbolistas la noche anterior a disputar el partido ante España.

Dalma se mostró muy agradecida con el plantel de la selección argentina en el Mundial 2026 Captura Instagram (@dalmaradona)

Para finalizar, Dalma volvió a recordar el homenaje de los jugadores a las Islas Malvinas tras derrotar a Inglaterra por 2-1 en la semifinal: “Y eternamente gracias por este gesto enorme”. Justamente Diego Armando Maradona fue quien protagonizó la primera victoria tras la última guerra, donde hizo la famosa mano de Dios y el gol del siglo para lo que también fue triunfo 2-1 de Argentina.

Dalma también aprovechó para recordar el homenaje de los jugadores a las Malvinas Captura Instagram (@dalmaradona)

El comunicado completo de Lionel Messi tras la derrota ante España

Lionel Messi compartió un extenso comunicado tras lo que fue la derrota en la final del Mundial 2026 ante España, con lo que finalizó su participación en las Copas del Mundo con la camiseta de la selección argentina. Con estas palabras, el capitán rompió el silencio y decidió revelar cómo se encuentra en lo anímico, además de enviar palabras de aliento para todo el país, aunque no hizo mención a su futuro con Argentina.

El mensaje completo de Messi tras jugar su último Mundial con la selección argentina Captura Instagram (@leomessi)

Junto con la imagen con la medalla de plata, Messi comenzó por escribir: “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno... Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”.